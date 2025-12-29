Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαψεύδει τον Τραμπ ο Ισραηλινός Πρόεδρος για την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι μίλησε με τον Ισαάκ Χέρτζογκ και πως επίκειται απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μίλησε με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι «επίκειται» η απονομή χάριτος στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι ένας πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, ένας ήρωας. Πώς να μην του δώσεις χάρη;» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Φλόριντα, στέκοντας δίπλα στον Νετανιάχου πριν από τη συνάντησή τους. «Μίλησα με τον πρόεδρο… μου είπε ότι επίκειται».

Ωστόσο, λίγο μετά τη δήλωση του Τραμπ, το γραφείο του Ισραηλινού Προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Ισαάκ Χέρτζογκ δεν έχει συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από τότε που υποβλήθηκε το αίτημα χάριτος για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από αρκετές εβδομάδες.

Πηγή: ertnews.gr

