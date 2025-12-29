Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ: Θύμωσα πολύ όταν με ενημέρωσε ο Πούτιν για την επίθεση στην κατοικία του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Αυτά είναι ψέματα» η απάντηση Ζελένσκι στις κατηγορίες της Μόσχας για την προσπάθεια επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα το πρωί για την ουκρανική επίθεση με drone που φέρεται να στόχευε μια από τις κατοικίες του, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή «δεν ήταν καλή», παρόλο που το Κίεβο διέψευσε αμέσως τον ισχυρισμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι ήταν «πιθανό» ο ισχυρισμός να ήταν ψευδής και να μην είχε συμβεί τέτοια επίθεση ωστόσο στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε γι’ αυτό.

«Ο Πούτιν μου είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας, «θύμωσα πολύ».

«Αυτό θα ήταν πολύ άσχημο. Δεν θα ήταν καλό», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από μια συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν ως «παραγωγική», αν και είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

«Ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Θέλω να πω, έχουμε μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε», πρόσθεσε. «Έχουμε μερικά ζητήματα που θα επιλύσουμε, ελπίζουμε, και αν τα επιλύσουμε, μπορείτε να έχετε ειρήνη».

Πηγή: cnn.gr

