Διαγωνισμοί για κλιματιστικά και κάμερες
Η Σχολική Εφορεία Λάρνακας θα κατακυρώσει τις προσεχείς μέρες την προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη στο πλαίσιο της β΄ φάσης αγοράς και τοποθέτησης κλιματιστικών συστημάτων σε συνολικά 12 σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Η σύνδεση και των 12 σχολείων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Την ερχόμενη Δευτέρα (08/09) θ’ αρχίσει και η προκήρυξη των διαγωνισμών για τις ηλεκτρολογικές αναβαθμίσεις των 12 σχολείων
