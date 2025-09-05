Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαγωνισμοί για κλιματιστικά και κάμερες

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Λάρνακας θα κατακυρώσει τις προσεχείς μέρες την προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη στο πλαίσιο της β΄ φάσης αγοράς και τοποθέτησης κλιματιστικών συστημάτων σε συνολικά 12 σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Η σύνδεση και των 12 σχολείων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Την ερχόμενη Δευτέρα (08/09) θ’ αρχίσει και η προκήρυξη των διαγωνισμών για τις ηλεκτρολογικές αναβαθμίσεις των 12 σχολείων

