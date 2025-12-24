Ο Δρ Λοΐζος Λοΐζου στον «Π»: Η συλλογική κυπριακή προσπάθεια πίσω από μια ογκολογική διάκριση παγκόσμιας εμβέλειας (ηχητικό)

Στη λίστα των 100 Most Influential People in Oncology για το 2025 συμπεριλήφθηκε ο Κύπριος Καθηγητής Παιδιατρικής Ογκολογίας Λοΐζος Γ. Λοΐζου, όπως ανακοίνωσε το διεθνές ογκολογικό μέσο OncoDaily. Η διάκριση αναγνωρίζει τη μακρόχρονη επιστημονική και ανθρωπιστική του προσφορά στην παιδιατρική ογκολογία, τη διεθνή συνεργασία και τη μάχη για μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στη φροντίδα υγείας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ο Καθηγητής Λοΐζου τόνισε ότι η αναγνώριση αυτή δεν αφορά ένα πρόσωπο, αλλά μια συλλογική κυπριακή προσπάθεια δεκαετιών. «Η παιδοογκολογία είναι ομαδική δουλειά. Γιατροί, νοσηλευτές, εργαστηριακοί, επιστήμονες, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, ενώσαμε δυνάμεις για έναν κοινό σκοπό τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υπενθύμισε, η οργανωμένη προσπάθεια στην Κύπρο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Σήμερα, τα ποσοστά ίασης παιδιών με καρκίνο στη χώρα φτάνουν το 80 με 85%, αγγίζοντας τα επίπεδα των πιο ανεπτυγμένων χωρών. «Το 1960 σχεδόν κανένα παιδί δεν επιβίωνε από τον καρκίνο. Σήμερα, για ορισμένες μορφές καρκίνου μιλάμε για σχεδόν 100% ίαση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη θεαματική πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Την ίδια ώρα, ο Καθηγητής Λοΐζου έστρεψε το βλέμμα πέρα από τα σύνορα της Κύπρου, εκεί όπου οι ανισότητες παραμένουν δραματικές. Σε πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, έως και το 80% των παιδιών με καρκίνο χάνει τη ζωή του, όχι λόγω έλλειψης γνώσης αλλά λόγω έλλειψης βασικών πόρων.