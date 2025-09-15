Με καταγγελίες και ελλείψεις χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές στα κατεχόμενα - Κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ

Το σχολικό έτος 2025-2026 ξεκίνησε σήμερα στα κατεχόμενα. Περίπου 58.000 μαθητές επέστρεψαν σήμερα στο σχολείο - περίπου 28.000 στα δημοτικά, 25.000 σε γυμνάσια και λύκεια και περίπου 4.000 στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.

Η Γενί Ντουζέν με τίτλο «Τα ερείπια της παιδείας» γράφει ότι τα σχολεία είναι εργοτάξια καθώς δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι εργασίες αναστήλωσης, επιδιόρθωσής κτλ, οι μαθητές κάνουν σε πολλά σχολεία μαθήματα σε τάξεις κοντέινερ ενώ υπάρχουν και πολλές υλικές κι άλλες ελλείψεις.

Σχετικές δηλώσεις έκανε ο γγ της συντεχνίας των δασκάλων, ΚΤΟΣ, Μπουράκ Μαβίς σε ένα δημοτικό σχολείο, στο οποίο υπάρχουν εργασίες εδώ και 2,5 χρόνια και μαθητές κάποιων τάξεων κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Τις δηλώσεις προβάλλει ως κύριο θέμα η Βατάν με τίτλο «Δεν αρκεί μια συγνώμη, άμεσα ολοκληρώστε όλες τις εργασίες».

Αντιπροσωπεία της ΚΤΟΣ θα επισκεφθεί σήμερα κάποια σχολεία για να επιθεωρήσει επιτόπου τα θέματα ασφάλειας. Για την ΚΤΟΣ, ανέφερε ο γγ, το βασικό είναι κάθε παιδί να λαμβάνει ίση, ασφαλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ