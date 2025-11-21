Και η Στέλλα Κυριακίδου στο πλάι της ΟΣΑΚ: Καλεί τον Ευθύμιο Δίπλαρο να λειτουργεί ως πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας

Με μια αιχμηρή και απολύτως στοχευμένη δήλωση, η Στέλλα Κυριακίδου δείχνει ξεκάθαρα ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, οφείλει να λειτουργεί με θεσμική ψυχραιμία στον ρόλο του ως πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας.

Μετά τις παρεμβάσεις του Γιώργου Παμπορίδη και της Αναστασίας Ανθούση, σειρά πήρε σήμερα και η Στέλλα Κυριακίδου, η οποία υπέδειξε δημοσίως στον Ευθύμιο Δίπλαρο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του. Την ίδια στιγμή εξέφρασε ξεκάθαρη στήριξη προς την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Η κα Κυριακίδου σημείωσε ότι, ως άτομο που υπηρέτησε σε όλη της την πορεία τα δικαιώματα των ασθενών και ως τέως Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, νιώθει την ανάγκη να διατυπώσει τη βαθιά της ανησυχία για την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας και την ΟΣΑΚ.

Τόνισε ότι ο θεσμικός ρόλος του προέδρου της Επιτροπής Υγείας είναι να λειτουργεί ως εγγυητής διαλόγου, ισορροπίας και συνεννόησης. Για αυτόν τον λόγο, δεν είναι προς όφελος κανενός να καλλιεργείται εικόνα αντιπαράθεσης, ειδικά με φορείς που εκπροσωπούν τους ασθενείς. Υπογράμμισε ότι η ΟΣΑΚ αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος υγείας, με τεκμηριωμένο έργο και καθοριστική συμβολή στις μεταρρυθμίσεις. Η συνεργασία των θεσμών με την Ομοσπονδία δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υγείας.

«Οι ασθενείς χρειάζονται σταθερότητα, εμπιστοσύνη και συνέργειες. Δεν ωφελούνται από εντάσεις ή δημόσιες διαμάχες, οι οποίες αποπροσανατολίζουν από τον πραγματικό στόχο, που είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας», ανέφερε μεταξύ άλλων. Σημείωσε ότι ο διάλογος και η συνεννόηση είναι τα εργαλεία που διασφαλίζουν έναν δημόσιο λόγο προσανατολισμένο στο συμφέρον των ασθενών. Η προάσπιση των δικαιωμάτων τους δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά κοινή υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων.

Ως άτομο που διαχρονικά υπηρετεί τον χώρο της υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, αλλά και ως τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ανακύψει μεταξύ του… — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) November 21, 2025

Αφορμή να τοποθετηθεί η κα Κυριακίδου ήταν νέα σημερινή ανάρτηση του Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος σε μια προσπάθεια να αντικρούσει τον ΟΑΥ, την Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου και την ΟΣΑΚ, που υποστηρίζουν ότι από τον Ιούνιο τα κριτήρια εγκρίσεων έχουν ομαλοποιηθεί, ο κ. Δίπλαρος δημοσιοποίησε επιστολή ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2025. Με τη φράση «ας το πουν στους ασθενείς που περιμένουν ενώ ο χρόνος τους τελειώνει», ο κ. Δίπλαρος επέμεινε ότι το πρόβλημα καθυστερήσεων και απορρίψεων καινοτόμων φαρμάκων παραμένει και παρουσίασε μία από τις καταγγελίες που έχει ενώπιόν του.