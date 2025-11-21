Ισχυρισμοί ΥΠΕΞ Τουρκίας για ελληνικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Την αντίθεση στον ελληνικό συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που έχει αναρτηθεί στην στην σχετική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η χαρτογράφηση παραβιάζει τις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε γραπτή ανακοίνωση, ο Εκπρόσωπος του Τουρκικού ΥΠΕΞ Οντσού Κετσελί δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς διαδικασίες γύρω από τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και υπενθυμίζει πως έχει ήδη δημοσιεύσει τον εθνικό της DMP στις 16 Απριλίου 2025 και τον έχει κοινοποιήσει στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Άγκυρα διαπιστώνει ότι ο ελληνικός χάρτης ΘΧΣ εμφανίζεται ενημερωμένος στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αναφορά στις «αρμόδιες ελληνικές αρχές». Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αποτυπώσει μέσω της ΕΕ μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο την οποία «δεν έχει επισήμως ανακηρύξει».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει καταθέσει στον ΟΗΕ, στις 18 Μαρτίου 2020, τη συνολική νομική της θέση για τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με βάση αυτήν, η Άγκυρα θεωρεί ότι η ελληνική ΑΟΖ που εμφανίζεται στον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Στην ανακοίνωση το τουρκικό ΥΠΕΞ καταλήγει ότι οι ελληνικές κινήσεις αποτελούν «μονομερείς» και «παράνομες» ενέργειες, οι οποίες κατά την τουρκική πλευρά «είναι καταδικασμένες να αποτύχουν».

