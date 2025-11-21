Μετά τον σάλο, τα «γυρίζουν» οι Ισραηλινοί - «Για να μνημονεύσουμε την ειρηνευτική συμφωνία θα γίνει η δεντροφύτευση»

Απολογητική επιστολή απέστειλε το πρωί της Παρασκευής (21/11), μέσω του δικηγόρου της, η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου προς τον δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, για την αναστάτωση που προκλήθηκε εξαιτίας της κυριακάτικης (11π.μ.) εκδήλωσης φύτευσης 50 δέντρων σε χώρο απέναντι από το Λύκειο Βεργίνας. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο σκοπός της δεντροφύτευσης παρερμηνεύτηκε και ότι μοναδικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να τιμήσει και να μνημονεύσει την πρόσφατη υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Ουδέποτε ήταν πρόθεσή μας να εισαγάγουμε οποιαδήποτε πολιτική διάσταση, να προκαλέσουμε ενόχληση ή να μεταφέρουμε οποιοδήποτε μήνυμα που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως διχαστικό. Ζητούμε συγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση ή παρεξήγηση που ενδεχομένως να προέκυψε», σημειώνεται στην απολογητική επιστολή της Εβραϊκής Κοινότητας, η οποία γράφτηκε στην αγγλική γλώσσα. Περαιτέρω, στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο γραμματέας της κοινότητας, Μεναχέμ Κόεν, τονίζεται ότι η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου καλωσορίζει θερμά κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι η ειρήνη, η ενότητα και η διαφύλαξη της ζωής είναι αξίες γιορτής. «Γι’ αυτό, όλοι όσοι συμμερίζονται αυτές τις αξίες είναι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση της Κυριακής», υπογραμμίζεται. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην επιστολή δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ.

Έκαναν στροφή 360 μοιρών

Είναι γεγονός ότι μετά τον σάλο που προκάλεσε το περιεχόμενο του προσκλητηρίου της εκδήλωσης, η Εβραϊκή Κοινότητα υποχρεώθηκε να αλλάξει στάση, κάνοντας επί της ουσίας στροφή 360 μοιρών ως προς τον σκοπό της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Κι ενώ στην απολογητική της επιστολή προς τον Δήμο Λάρνακας τονίζεται ότι «the sole intention of this initiative has always been to honor, commemorate and celebrate the recent signing of the peace agreement», στο προσκλητήριο της εκδήλωσης που είχε κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες αναφέρεται επί λέξει «A tree planting ceremony in honor of US president Donald Trump that caused the release of the Israeli hostages and signing the peace agreement». Με λίγα λόγια, ενώ στο προσκλητήριο της δεντροφύτευσης αναφέρεται ότι η πρωτοβουλία θα είναι προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ που πέτυχε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, στην απολογητική επιστολή σημειώνεται απλά ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι να μνημονεύσει την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Όπως και να ‘χουν τα πράγματα, στη Λάρνακα υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για την πρωτοβουλία της Εβραϊκής Κοινότητας, με τους Παλαιστίνιους που διαμένουν στην πόλη, αλλά και άλλους πολίτες, να ετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδήλωση διαμαρτυρίας την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης. Η κυριακάτικη εκδήλωση των Ισραηλινών έχει σημάνει συναγερμό στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, η οποία αναμένεται να λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας γύρω από το Λύκειο Βεργίνας.

Ο Σύνδεσμος Γονέων

Στο μεταξύ, ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Βεργίνας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει ότι δεν έχει καμία σχέση, ούτε ανάμειξη με την εκδήλωση δεντροφύτευσης που θα γίνει την Κυριακή από την Εβραϊκή Κοινότητα. Διευκρινίζει, επίσης, ότι η δεντροφύτευση δεν θα γίνει στο χώρο του σχολείου.