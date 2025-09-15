Αυτά είναι τα 5 Κυπριακά προγράμματα που ξεχώρισαν στα Βραβεία Καινοτόμου Διδασκαλίας 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές των Βραβείων Καινοτόμου Διδασκαλίας 2025, αναγνωρίζοντας 117 εκπαιδευτικούς και σχολεία από περισσότερες από 30 χώρες, εντός και εκτός ΕΕ, για τα καινοτόμα έργα τους που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus+. Πέντε από αυτά τα βραβεία αφορούν προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο

Τα βραβεία αυτά επιβραβεύουν εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν καινοτόμες, διαδραστικές και συμπεριληπτικές μεθόδους διδασκαλίας, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα φωτεινότερο μέλλον στις επόμενες γενιές. Ξεχώρισαν για την προώθηση της ενεργού πολιτειακής συμμετοχής, δείχνοντας πώς προετοιμάζουν μαθητές όλων των ηλικιών με τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή και να προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη και η ένταξη.

Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις καλύτερες πρακτικές τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «European Innovative Teaching Award 2025», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά. Τα βραβευμένα έργα θα παρουσιαστούν σε διάφορες πλατφόρμες, όπως η ιστοσελίδα των βραβείων, τα κοινωνικά δίκτυα του Erasmus+, το πορτάλ της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Περιοχής και η πλατφόρμα Ευρωπαϊκής Σχολικής Εκπαίδευσης.

«Τα επιτεύγματα των βραβευθέντων των Βραβείων Καινοτόμου Διδασκαλίας 2025 αποτελούν ένα παράδειγμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης των εκπαιδευτικών, είναι πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές δασκάλων,» τόνισε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, την Ποιότητα Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, δίνοντας ραντεβού με τους πρωτοπόρους της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στις 8-9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Τα 5 κυπριακά προγράμματα που ξεχώρισαν και επιλέχθηκαν προς βράβευση:

Pro Tutors 2.0: «Ένα ταξίδι επαγγελματικής ανάπτυξης για ψηφιακούς εκπαιδευτές», με συντονιστή το Ινστιτούτο Elite Tutors Ltd. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία γλωσσών, μεταβαίνοντας από παραδοσιακές σε ψηφιακές, μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις. Εξοικειώθηκαν με μεθόδους όπως η μάθηση μέσω έργων, η παιγνιοποίηση (gamification), η χρήση εργαλείων και πόρων με τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), καθώς και η εφαρμογή της μεθόδου CLIL για τον σχεδιασμό μαθημάτων και την αξιολόγηση. Το πρόγραμμα ενίσχυσε επίσης βασικές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η οπτική μνήμη, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν πιο αποτελεσματικά και σύγχρονα μαθήματα γλωσσών.

«Εργαλειοθήκη ασφαλείας για την προστασία των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων των ηλικιωμένων κατά τη χρήση του Διαδικτύου», με συντονιστή το Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET). Το πρόγραμμα e-Protect ξεχώρισε για την καινοτόμο προσέγγισή του στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων με απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για ασφαλή και αυτοπεποίθηση χρήση του διαδικτύου. Μέσω πρακτικών εργαλείων και εξατομικευμένης εκπαίδευσης, γέφυωσε το ψηφιακό χάσμα, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για την προστασία δεδομένων και την καταναλωτική προστασία των ηλικιωμένων. Η πρωτοβουλία συνδύασε την εκπαιδευτική καινοτομία με πρακτικό αντίκτυπο, προωθώντας την ψηφιακή ένταξη και ασφαλέστερες πρακτικές χρήσης του διαδικτύου για μια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού.

EDUCABILITY: «Ενίσχυση της ικανότητας εκπαιδευτικών και βιβλιοθηκονόμων στον τομέα της πληροφοριακής παιδείας», με συντονιστής το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα EDUCABILITY προσφέρει ένα καινοτόμο, ελεύθερα προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο που καλύπτει έξι τομείς γνώσεων: κριτικός εγγραμματισμός πληροφορίας, ψηφιακός εγγραμματισμός, εγγραμματισμός που αφορά στα κινητά τηλέφωνα, εγγραμματισμός Μέσων και πληροφόρησης, εγγραμματισμός Δεδομένων και εγγραμματισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βασισμένο σε καθιερωμένα μοντέλα, το πλαίσιο σχεδιάστηκε για διαδικτυακή, αυτορυθμιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών και βιβλιοθηκονόμων, εστιάζοντας στην ανάπτυξη κεντρικών δεξιοτήτων εγγραμματισμού σε όλους τους τομείς.

«Ευρωπαϊκός και Περιβαλλοντικός Πολιτισμός στο Σχολικό Περιβάλλον», με συντονιστή το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου. Το πρόγραμμα ξεχώρισε για την ενσωμάτωση δημοκρατικών αξιών σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση, ενώ προώθησε ενεργά την ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και ειδικές ανάγκες. Εισήγαγε το πρόγραμμα Erasmus+ σε μια σχολική κοινότητα που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία και χρησιμοποίησε την αρχαία ελληνική κληρονομιά για να εξερευνήσει τις ρίζες και την εξέλιξη της δημοκρατίας. Μέσω αυτής της καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης, το πρόγραμμα ενθάρρυνε την ενεργό πολιτεία, τη διαπολιτισμική μάθηση και τη σημαντική ευρωπαϊκή δικτύωση.

«Ανθεκτικότητα και ευ ζην στην προσχολική εκπαίδευση για την πρόληψη συναισθηματικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών προβλημάτων», με συντονιστή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Το πρόγραμμα Resilient Preschools έχει λάβει αναγνώριση για την καινοτόμο προσέγγισή του στη βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης μέσω της Θετικής Ψυχολογίας. Εξοπλίζοντας τους εκπαιδευτικούς με εργαλεία για την καλλιέργεια ανθεκτικότητας, ευεξίας και συναισθηματικής ανάπτυξης στα μικρά παιδιά, το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας και στη δημιουργία υγιέστερων και πιο ανθεκτικών μελλοντικών γενεών.

