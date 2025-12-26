Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι IDF βομβάρδισαν στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Χτυπήθηκαν αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και τρομοκρατικές υποδομές, δήλωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν σήμερα διάφορες τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθέτησε κέντρο εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων.

«Χτυπήθηκαν αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προετοιμάζονται τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το κέντρο εκπαίδευσης που στοχοθετήθηκε εξυπηρετούσε τη μονάδα αλ Ραντουάν, επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΣΡΑΗΛΛΙΒΑΝΟΣ

