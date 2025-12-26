Στα «άκρα» οι σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ: Κυρώσεις από το Πεκίνο για όπλα 11 δισ.

Ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας ανοίγει η αμερικανική πολιτική προς την Ταϊβάν με αφορμή την πώληση όπλων στο νησί που το Πεκίνο θεωρεί έδαφός του. Συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε την Παρασκευή (26/12) κυρώσεις που στοχεύουν 10 άτομα και 20 αμερικανικές εταιρείες.

Τα μέτρα παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι εταιρείες και τα άτομα στην Κίνα και απαγορεύουν σε εγχώριους οργανισμούς και άτομα να συναλλάσσονται μαζί τους, ανέφερε το υπουργείο.

H αντίδραση του Πεκίνου ήρθε στον απόηχο της ανακοίνωσης της κυβέρνησης Τραμπμ την Τετάρτη (17/12) για πωλήσεις όπλων ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, το μεγαλύτερο πακέτο όπλων που έχουν ποτέ παραχωρήσει οι ΗΠΑ στο νησί, το οποίο δέχεται αυξανόμενη στρατιωτική πίεση από την Κίνα.

Η ανακοίνωση πώλησης όπλων στην Ταϊβάν είναι η δεύτερη υπό την τρέχουσα κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έρχεται καθώς το Πεκίνο εντείνει την στρατιωτική και διπλωματική του πίεση κατά της Ταϊβάν, της οποίας η κυβέρνηση απορρίπτει τους ισχυρισμούς κυριαρχίας του Πεκίνου.

Πηγή: cnn.gr