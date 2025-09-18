Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποχή μαθητών στο Λύκειο Ακροπόλεως: Κλιματιστικά τοποθετημένα αλλά… εκτός λειτουργίας (φώτο)

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το σύστημα επιτρέπει τη λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες μονάδες, με αποτέλεσμα τα περισσότερα κλιματιστικά –όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η εφημερίδα– να έχουν τοποθετηθεί χωρίς να είναι ενεργά.

Μετά το Λύκειο Μακαρίου στη Λάρνακα, σειρά είχε σήμερα το Λύκειο Ακροπόλεως στη Λευκωσία, όπου οι μαθητές κατήλθαν σε αυθόρμητη διαμαρτυρία. Οι έφηβοι απέχουν από τα μαθήματά τους, ζητώντας την άμεση λειτουργία των κλιματιστικών που έχουν τοποθετηθεί στις αίθουσες αλλά παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», σε ορισμένες αίθουσες λειτουργεί ο κλιματισμός, ωστόσο όχι παντού. Το σύστημα επιτρέπει τη λειτουργία μόνο σε συγκεκριμένες μονάδες, με αποτέλεσμα τα περισσότερα κλιματιστικά –όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η εφημερίδα– να έχουν τοποθετηθεί χωρίς να είναι ενεργά.

Το ίδιο ζήτημα με τα κλιματιστικά που εγκαταστάθηκαν αλλά δεν λειτουργούν παρουσιάζεται και σε άλλα σχολεία, κυρίως Λύκεια.

Τον περασμένο Μάιο, οι σχολικές εφορείες προχώρησαν εσπευσμένα στην τοποθέτηση κλιματιστικών, ώστε να προλάβουν να λειτουργήσουν κατά την περίοδο των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Ωστόσο, δεν έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης των σχολείων, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι συσκευές να έχουν τοποθετηθεί αλλά να παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Tags

κλιματιστικό

