Κλειστή λωρίδα στο δρόμο Λευκωσίας - Λάρνακας στην έξοδο Λυμπιών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Ο Χριστοφίδης (Πρύτανης ΠΚ) στην «Πρωινή Επιθεώρηση» για το Ελένειο, τις καθυστερήσεις για Σχολή Αρχιτεκτονικής και αγγλόφωνα (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Όχι, δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση να πάει το Ελένειο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ίσως έγινε κάποια αναφορά από τον προκάτοχό μου, αλλά εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες».

Δεν υπήρξε πρόθεση να παραχωρηθεί το Ελένειο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου [ΠΚ], ξεκαθάρισε ο Πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης, στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ενώ αποκάλυψε ότι ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [ΕΚΠΑ], Γεράσιμος Σιάσος, ζήτησε και από τον ίδιο το κτήριο της Φανερωμένης για την έλευση του παραρτήματος του αθηναϊκού πανεπιστημίου.

Μιλώντας στην «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Χριστοφίδης, συγκεκριμένα, ανέφερε: «Όχι, δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση να πάει το Ελένειο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ίσως έγινε κάποια αναφορά από τον προκάτοχό μου, αλλά εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες». Η δήλωση, σημειώνεται, έρχεται στο πλαίσιο συζήτησης που ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ανάρτηση του πρώην Πρύτανη του ΠΚ, Κωνσταντίνου Χριστοφίδη,  ότι ζήτησε το κτήριο για να χρησιμοποιηθεί από το ΠΚ, αλλά δεν κατέστη εφικτό, ωστόσο, τώρα με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπη παραχωρείται στο ΕΚΠΑ.

 

 

Ο κ. Χριστοφίδης, αναφέρθηκε, επίσης, και για την πρόθεση του ΕΚΠΑ να χρησιμοποιήσει το κτήριο της Φανερωμένης, λέγοντας πως «το ζήτησε και από εμένα το κτήριο της Φανερωμένης» αλλά το αίτημα απορρίφθηκε άμεσα, με τον ίδιο να τονίζει ότι «αυτό το κτήριο είναι του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε επενδύσει χρόνο και έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες διαθεσίες για τη Σχολή Αρχιτεκτονικής». Ο κ. Χριστοφίδης αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος επικοινώνησε μαζί του, πριν από δύο μήνες, για να τον διαβεβαιώσει για τη δέσμευση της Αρχιεπισκοπής στη συμφωνία που έχει συναφθεί με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Δήμο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη μετεστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής, ο Πρύτανης παραδέχθηκε ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση, η οποία, ωστόσο,  όπως ανέφερε οφειλόταν στις πολεοδομικές και κατασκευαστικές άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν μόλις πριν από μερικές εβδομάδες. «Η απόφαση είναι ειλημμένη και θα προχωρήσει», τόνισε.

Όσον αφορά τα αγγλόφωνα προγράμματα, ο Πρύτανης τόνισε ότι «είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες αδειοδότησης, αλλά υπολογίζουμε ότι μόλις τον Σεπτέμβρη του 2027 θα μπορέσουμε να προσφέρουμε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών στα αγγλικά», σε αντίθεση με τα ελληνικά παραρτήματα που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα.

Ακούστε την παρέμβαση του Πρύτανη του ΠΚ στην «Πρωινή Επιθέωρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΑΘΗΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited