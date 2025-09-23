Ο Χριστοφίδης (Πρύτανης ΠΚ) στην «Πρωινή Επιθεώρηση» για το Ελένειο, τις καθυστερήσεις για Σχολή Αρχιτεκτονικής και αγγλόφωνα (ηχητικό)

Δεν υπήρξε πρόθεση να παραχωρηθεί το Ελένειο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου [ΠΚ], ξεκαθάρισε ο Πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης, στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ενώ αποκάλυψε ότι ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [ΕΚΠΑ], Γεράσιμος Σιάσος, ζήτησε και από τον ίδιο το κτήριο της Φανερωμένης για την έλευση του παραρτήματος του αθηναϊκού πανεπιστημίου.

Μιλώντας στην «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Χριστοφίδης, συγκεκριμένα, ανέφερε: «Όχι, δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση να πάει το Ελένειο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ίσως έγινε κάποια αναφορά από τον προκάτοχό μου, αλλά εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες». Η δήλωση, σημειώνεται, έρχεται στο πλαίσιο συζήτησης που ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ανάρτηση του πρώην Πρύτανη του ΠΚ, Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ότι ζήτησε το κτήριο για να χρησιμοποιηθεί από το ΠΚ, αλλά δεν κατέστη εφικτό, ωστόσο, τώρα με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπη παραχωρείται στο ΕΚΠΑ.

Το Ελένειο είναι το εμβληματικό σχολείο της πρωτεύουσας. Ως Πρύτανης προσπάθησα πολύ να το λειτουργήσει το Παν/μιο Κύπρου ως πειραματικό. Μάταια! Σήμερα, με παρέμβαση του αρχιεπίσκοπου και με έναν πρόεδρο να συμπεριφέρεται ως νομάρχης "δωρίζεται" σε ξένο Πανεπιστήμιο. Ντροπή! pic.twitter.com/O0FmtduhBa — Constantinos Christofides (@ChristofidesCY) September 20, 2025

Ο κ. Χριστοφίδης, αναφέρθηκε, επίσης, και για την πρόθεση του ΕΚΠΑ να χρησιμοποιήσει το κτήριο της Φανερωμένης, λέγοντας πως «το ζήτησε και από εμένα το κτήριο της Φανερωμένης» αλλά το αίτημα απορρίφθηκε άμεσα, με τον ίδιο να τονίζει ότι «αυτό το κτήριο είναι του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε επενδύσει χρόνο και έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες διαθεσίες για τη Σχολή Αρχιτεκτονικής». Ο κ. Χριστοφίδης αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος επικοινώνησε μαζί του, πριν από δύο μήνες, για να τον διαβεβαιώσει για τη δέσμευση της Αρχιεπισκοπής στη συμφωνία που έχει συναφθεί με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Δήμο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη μετεστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής, ο Πρύτανης παραδέχθηκε ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση, η οποία, ωστόσο, όπως ανέφερε οφειλόταν στις πολεοδομικές και κατασκευαστικές άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν μόλις πριν από μερικές εβδομάδες. «Η απόφαση είναι ειλημμένη και θα προχωρήσει», τόνισε.

Όσον αφορά τα αγγλόφωνα προγράμματα, ο Πρύτανης τόνισε ότι «είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες αδειοδότησης, αλλά υπολογίζουμε ότι μόλις τον Σεπτέμβρη του 2027 θα μπορέσουμε να προσφέρουμε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών στα αγγλικά», σε αντίθεση με τα ελληνικά παραρτήματα που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα.

Ακούστε την παρέμβαση του Πρύτανη του ΠΚ στην «Πρωινή Επιθέωρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: