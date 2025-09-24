Επίθεση Λοττίδου κατά ΥΠΑΝ: «Πρώτη φορά μας αρνούνται στοιχεία»

«Καμία άλλη φορά, με κανέναν άλλο φορέα, οργανισμό ή υπουργείο, δεν μας έτυχε να έρθει κοντά μας καταγγελία, να ζητήσουμε στοιχεία για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν και να αρνηθούν να μας τα δώσουν», τονίζει στον «Π» η επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, σχολιάζοντας τη στάση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εδώ και μήνες δεν αποστέλλει στο γραφείο της επιτρόπου τον φάκελο με όλα τα στοιχεία, για τις καταγγελίες δύο στελεχών του υπουργείου, για σεξουαλική παρενόχληση από υψηλόβαθμο στέλεχος του ίδιου υπουργείου.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, λέγεται ότι λόγω προσωπικών δεδομένων δεν μπορούν να προωθήσουν τα όποια στοιχεία στην επίτροπο, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Επί τούτου η επίτροπος σχολιάζει ότι πουθενά στη νομοθεσία δεν αναφέρεται η ανάγκη για εξασφάλιση γνωμάτευσης, με την πράξη αυτή του Υπουργείου Παιδείας «να αντιβαίνει της λειτουργίας και του θεσμού του επιτρόπου».

13 υποθέσεις

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Λοττίδου ανέφερε ότι γενικά σε καταγγελίες, και ειδικά σε περιπτώσεις που αυτές αφορούν τόσο σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση, «δεν είχαμε ποτέ ξανά θέμα με άρνηση από πλευράς κάποιου φορέα να μας δώσουν ό,τι στοιχεία έχουν». Ακόμη μίλησε και για περιπτώσεις, στο πρόσφατο παρελθόν, όπου τους δόθηκαν τα στοιχεία που ζητούσαν, στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε σωστή και ενδελεχής διερεύνηση της καταγγελίας, με το γραφείο της επιτρόπου να προχωρά σε αυτεπάγγελτη έρευνα και εκ νέου λήψη μαρτυρικού υλικού. Η επίτροπος ανέφερε ενδεικτικά ότι τα τελευταία τρία χρόνια (2022-2025) καταγγέλθηκαν στο γραφείο της και ερευνήθηκαν 13 υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Καθυστέρησαν και η έρευνα δεν μπορεί να γίνει»

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία για υψηλόβαθμο στέλεχος του ΥΠΑΝ, η επίτροπος ανέφερε ότι ζητούν τα στοιχεία από τον περασμένο Νοέμβριο, για να προσθέσει ωστόσο στη συνέχεια ότι, αν το ΥΠΑΝ έρθει τώρα και τους δώσει τον φάκελο, δεν θα μπορεί να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης, λόγω του ότι αυτή βρίσκεται τώρα ενώπιον δικαστηρίου. «Ο νόμος αναφέρει ξεκάθαρα πως, όταν μια καταγγελία βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίου, αναστέλλεται η όποια πειθαρχική έρευνα. Επομένως αυτή η καθυστέρηση στο να μας δοθούν τα στοιχεία έχει ως αποτέλεσμα, ακόμη και αν λάβουμε τον φάκελο σήμερα, να μην μπορούμε να διερευνήσουμε οτιδήποτε», πρόσθεσε η κ. Λοττίδου.

Προασπίζεται των «διαδικασιών» της η ΥΠΑΝ

Την ώρα πάντως που η επίτροπος Διοικήσεως σημειώνει ότι το ΥΠΑΝ δεν είχε κανένα λόγο να ζητά γνωμάτευση, η πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, επιμένει ότι ακολουθήθηκαν συγκεκριμένοι κανονισμοί και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για διερεύνηση αυτών των περιστατικών, από την οποία δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει.

Η υπουργός Παιδείας, σε παρέμβασή της στην κρατική τηλεόραση, κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας, όσον αφορά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση κατά λειτουργού του υπουργείου και ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης. Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, «δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση επειδή ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δικαιούται την προαγωγή με βάση τη νομοθεσία. Εφόσον έκλεισε η υπόθεση. Είχε κλείσει η υπόθεση και μετά διεκδίκησε θέση. Επίσης, ενώ διεξαγόταν η πειθαρχική, ο συγκεκριμένος λειτουργός απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, όπως προνοεί η νομοθεσία. Συνεπώς, άλλοι είναι ειδικοί σε αυτά, να γίνει διερεύνηση, να υπάρχει συγκεκριμένη θέση σε σχέση με τις διαδικασίες. Το ΥΠΑΝ είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει. Αναμένουμε από την ΕΔΥ νεότερα».

Να σημειωθεί ότι, μέχρι και χθες, το υψηλόβαθμο, όπως αναφέραμε, στέλεχος ήταν κανονικά στη θέση του και υπάρχει και σχετική επιστολογραφία που αποδεικνύει ότι δεν απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.