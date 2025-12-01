Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 69χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Η Αστυνομία προχώρησε με δικαστικό ένταλμα στη σύλληψη του οδηγού του οχήματος ηλικίας 48 ετών για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων

Απεβίωσε ο πεζός που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην Λεωφόρο Αγίων Αναργύρων στην Πάφο.

Σύμφωνα με αστυνομική πληροφόρηση, ενώ άντρας ηλικίας 69 ετών κάτοικος Πάφου, προσπαθούσε να διασταυρώσει πεζός τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 48 ετών.

Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, απεβίωσε λίγο μετά τις 18:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Πάφου μετέβησαν στην σκηνή επιλαμβάνονται των εξετάσεων.

Για το τροχαίο η Αστυνομία προχώρησε με δικαστικό ένταλμα στη σύλληψη του οδηγού του οχήματος ηλικίας 48 ετών για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Τα αίτια της πρόκλησης του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα