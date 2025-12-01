Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 69χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

Απεβίωσε ο πεζός που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην Λεωφόρο Αγίων Αναργύρων στην Πάφο.

Σύμφωνα με αστυνομική πληροφόρηση, ενώ άντρας ηλικίας 69 ετών κάτοικος Πάφου, προσπαθούσε να διασταυρώσει πεζός τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 48 ετών.

Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, απεβίωσε λίγο μετά τις 18:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Πάφου μετέβησαν στην σκηνή επιλαμβάνονται των εξετάσεων.

Για το τροχαίο η Αστυνομία προχώρησε με δικαστικό ένταλμα στη σύλληψη του οδηγού του οχήματος ηλικίας 48 ετών για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Τα αίτια της πρόκλησης του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πάφου.