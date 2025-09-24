Δύσκολα τα πράγματα με τον κατάλογο διοριστέων: Μονόδρομος η κατάργηση του λέει η Ν. Υπηρεσία - Αναζητεί λύσεις το ΥΠΑΝ

Μονόδρομος με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, φαίνεται να είναι η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων στις 31 Αυγούστου 2027, με τη Νομική Υπηρεσία, να αναφέρει, όπως πληροφορείται ο «Π», σε γνωμάτευσή της προς το Υπουργείο Παιδείας, ότι ο νόμος που ψηφίστηκε το 2015, και τέθηκε σε εφαρμογή το 2017, δεν αφήνει περιθώρια για μη κατάργηση του καταλόγου το 2027. Τούτου λεχθέντος το έργο του Υπουργείου Παιδείας τους επόμενους μήνες θα είναι δύσκολο, μιας και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ήδη εκφράσει τη διαφωνία τους με την κατάργηση του καταλόγου. Υποστηρίζουν ότι αν ο κατάλογος καταργηθεί το 2027, κάτι που πρακτικά θα σημαίνει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα καλύπτονται από τον κατάλογο διορισίμων (προϋποθέτει συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις της ΕΕΥ), τότε δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς για να καλυφτούν οι ανάγκες που θα προκύψουν και ζητούν συγκεκριμένο σχέδιο και ξεκάθαρη θέση από το υπουργείο για το κατά πόσον θα εφαρμοστεί η κατάργηση ή θα γίνουν τροποποιήσεις.

Εντός Οκτωβρίου

Οι πρώτες συναντήσεις του υπουργείου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, προκειμένου να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί τρόποι- σενάρια επίλυσης του προβλήματος, που αναμένεται ότι θα προκύψει, μιας και μέχρι στιγμής ο αριθμός των εκπαιδευτικών που πέρασε τις σχετικές εξετάσεις και εγγράφηκε στους καταλόγους διορισίμων δεν είναι μεγάλος, θα γίνουν μέσα Οκτωβρίου, με τις οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ να μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους, για το γεγονός ότι όπως υποστηρίζουν το υπουργείο έχει καθυστερήσει αρκετά με τις διαπραγματεύσεις.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2025, οι οποίες θα είναι και οι τελευταίες πριν την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις για αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, και να τεθούν αυτές σε εφαρμογή πριν την 31η Αυγούστου 2027.

Όσον αφορά τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι από όταν ανέλαβε καθήκοντα η Αθηνά Μιχαηλίδου, ο κατάλογος διοριστέων και το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είχαν τεθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει οι όποιες ενέργειες πέραν της συλλογής και καταγραφής απόψεων. Επί του θέματος η υπουργός είχε αναφέρει πρόσφατα ότι «με βάση τη νομοθεσία καταργείται ο κατάλογος το 2027. Άρα το καλύτερο είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να δοθούν επιλογές για να διοριστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Παράλληλα θα πρέπει την εξέταση να την κάνουμε πιο έγκυρη και πιο αξιόπιστη. Δεν γίνεται να περνά το 2% και το 3%. Το τόσο χαμηλό ποσοστό αποδεικνύει πως και ο τρόπος εξέτασης χρήζει αλλαγών. Είμαστε πλέον έτοιμοι να αρχίσουμε διαβούλευση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Έχουμε σενάρια, τα οποία συζητήσαμε με τη Νομική Υπηρεσία, και με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Καλούμαστε να δώσουμε έγκαιρα λύσεις».