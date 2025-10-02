Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Καταγγελία: Μαθητής κινδυνεύει με αποβολή λόγω μακριών μαλλιών- Τι λέει η Υπουργός Παιδείας (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γονέας κατήγγειλε ότι ο γιος του, μαθητής με υποδειγματική συμπεριφορά, απειλείται με αποβολή επειδή αρνείται να κόψει τα μαλλιά του

Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, τοποθετήθηκε σχετικά με καταγγελία γονέα στον «Π» ότι το παιδί του, παρά το ότι είναι καλός μαθητής και ευγενικό παιδί, απειλείται με αποβολή επειδή διατηρεί μακριά μαλλιά, τα οποία θεωρεί στοιχείο της προσωπικότητάς του.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι το ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί νομοθετικά και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης του κάθε σχολείου, αντίστοιχα με τον κανονισμό για την ενδυμασία.  

Εξέφρασε κατανόηση για τον μαθητή, επισημαίνοντας πως στην εφηβεία χρειάζεται ανοχή ώστε να μη δημιουργούνται αχρείαστες εντάσεις. «Αν το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό, να μας το κοινοποιήσουν για να μπορέσουμε κι εμείς να παρέμβουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Ακούστε την παρέμβαση της Αθηνάς Μιχαηλίδου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

Tags

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα