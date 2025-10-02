Καταγγελία: Μαθητής κινδυνεύει με αποβολή λόγω μακριών μαλλιών- Τι λέει η Υπουργός Παιδείας (ηχητικό)

Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, τοποθετήθηκε σχετικά με καταγγελία γονέα στον «Π» ότι το παιδί του, παρά το ότι είναι καλός μαθητής και ευγενικό παιδί, απειλείται με αποβολή επειδή διατηρεί μακριά μαλλιά, τα οποία θεωρεί στοιχείο της προσωπικότητάς του.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι το ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί νομοθετικά και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης του κάθε σχολείου, αντίστοιχα με τον κανονισμό για την ενδυμασία.

Εξέφρασε κατανόηση για τον μαθητή, επισημαίνοντας πως στην εφηβεία χρειάζεται ανοχή ώστε να μη δημιουργούνται αχρείαστες εντάσεις. «Αν το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό, να μας το κοινοποιήσουν για να μπορέσουμε κι εμείς να παρέμβουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

