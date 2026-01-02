Κόμπος προς Σίμπιχα: Η Ουκρανία κορυφαία προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία

Η Ουκρανία είναι το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα μας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Άντριι Σίμπιχα.

"Είχα μια εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον @andrii_sybiha στο πλαίσιο της @CY2026EU (Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ). Ενημερώθηκα για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία", έγραψε ο κ. Κόμπος στο 'X'.

Παραμένουμε, πρόσθεσε, "σταθεροί στην υποστήριξη της Ουκρανίας και η αλληλεγγύη μας παραμένει ακλόνητη".

Had a constructive and timely call with @andrii_sybiha in the framework of @CY2026EU.



Was briefed about the ongoing efforts towards a just and lasting peace in Ukraine.



We remain steadfast in supporting Ukraine and our solidarity remains unwavering.



— Constantinos Kombos (@ckombos) January 2, 2026

Είπε ότι συζήτησαν επίσης για τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, καθώς και για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

"Η Ουκρανία είναι το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα μας", κατέληξε ο κ. Κόμπος.