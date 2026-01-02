Στον αστερισμό των deals το 2025 ο ελληνικός κλάδος τροφίμων και ποτών

Με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 20 δισ. ευρώ, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε κλάδο-πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας. Από τις αρχές του 2025 καταγράφεται μπαράζ επιχειρηματικών συμφωνιών με ιστορικά brands να αλλάζουν χέρια και μεγάλα ελληνικά και ξένα funds να τοποθετούνται στρατηγικά στην αγορά. Για το 2026 αναμένεται η δραστηριότητα στον κλάδο τροφίμων & ποτών να παραμείνει ισχυρή, με έμφαση σε συμφωνίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, παράλληλα με την προσαρμογή στις μακροοικονομικές προκλήσεις.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Ιωάννης Γιώτης έχει επισημάνει ότι ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 27,7% της μεταποίησης, αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στον τομέα της μεταποίησης με πάνω από 376.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και περήφανο πρεσβευτή του ελληνικού brand name διεθνώς με πάνω από 7 δισ. ευρώ εξαγωγές. Σύμφωνα με τον κ. Γιώτη, η βιομηχανία βρίσκεται, ακόμα μια φορά, αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες προκλήσεις εντός και εκτός συνόρων. Την ίδια στιγμή, καλείται και διασφαλίζει διαχρονικά, υπό κάθε συνθήκη, την επισιτιστική επάρκεια και την πρόσβαση των καταναλωτών σε ασφαλή και προσιτά προϊόντα, ενώ παραμένει σταθερά στο πλευρό των νοικοκυριών, έχοντας απορροφήσει και συνεχίζοντας να απορροφά γενναίες ανατιμήσεις.

Επιχειρηματικές συμφωνίες που διαμορφώνουν τον κλάδο

Τη δυναμική του κλάδου τροφίμων και ποτών καταδεικνύει το γεγονός ότι η φετινή χρονιά σημαδεύεται από μια σειρά ηχηρών εξαγορών και συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, μία σημαντική επιχειρηματική κίνηση ανακοινώθηκε περί τα τέλη Αυγούστου. Συγκεκριμένα, η Bespoke SGA Holdings ΑΕ και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δημοσιοποίησαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ. Πρόκειται για ένα ηχηρό deal με επίκεντρο τον χώρο των αλλαντικών βάσει του οποίου η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ περνά στην Υφαντής ΑΒΕΕ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς ανακοινώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου με την ενοποίηση των δύο εταιριών να δημιουργεί ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τον περασμένο Αύγουστο η εταιρεία Leader ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments και μετά τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η Leader δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, αποθήκευση, διανομή και εμπορία κυρίως γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων βουτύρου και αλίπαστων. Από το 2023, η DECA Investments, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments II RAIF, S.C.A, κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στη Leader, ως μέρος της στρατηγικής του για την επένδυση και ανάπτυξη κερδοφόρων, δυναμικών και βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων. Η «Ελληνικές Φάρμες», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών.

Η οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανακοινώθηκε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα deal στον κλάδο των τροφίμων των τελευταίων ετών. Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση της Δωδώνη στις 17 Απριλίου με αποδέκτη το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, βασικό μέτοχο της Vivartia. Η κατάθεση της δεσμευτικής πρότασης ήρθε μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου της Δωδώνη που πραγματοποίησαν τα αδέλφια Σαράντη, ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά εκτιμάται πέριξ των 200 εκατ. ευρώ.

Σε επένδυση-σταθμό στον κλάδο τροφίμων προχώρησε η IDEAL Holdings εξαγοράζοντας, έναντι 130 εκατ. ευρώ, το 100% της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική (θυγατρική της Μπάρμπα Στάθης). Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί μια συμφωνία ορόσημο για την Ideal Holdings, καθώς αποτελεί την πρώτη επένδυση της εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων, μέσα από ένα ιστορικό όνομα της ελληνικής βιομηχανίας.

Τον Οκτώβριο η Alfa Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (70%) της καναδικής εταιρείας Trio Bakery Inc. Η σχέση της Alfa με τον Καναδά ξεκίνησε το 2007, όταν τα προϊόντα της βρέθηκαν για πρώτη φορά στα ράφια της τοπικής αγοράς. Τα τελευταία 1,5 χρόνια, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, η εταιρεία πέτυχε σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 70% της αγοράς και τοποθετώντας περισσότερους από 26 κωδικούς προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Καναδά, όπως οι Sobeys, Loblaws και Metro. Παράλληλα, η Alfa προχωρά σε επένδυση στο marketing και τη διαφήμιση στην αγορά του Καναδά, με ξεκάθαρο στόχο την ενδυνάμωση του brand και την ισχυροποίηση της στην Βόρεια Αμερική καθώς και την προετοιμασία για την επέκταση και στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον ίδιο μήνα, η Αμβροσία ΑΕ (θυγατρική της Bespoke-SGA Holdings AE) και η 3P SALADS AE ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 70% των μετοχών της 3P SALADSΑΕ. Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει την ήδη επιτυχημένη παρουσία του Ομίλου Bespokeκαι της θυγατρικής της Αμβροσία ΑΕ στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων.

Συγκεντρώσεις δυνάμεων στο κρασί

Σε συμφωνία προχώρησαν η Premia Properties και η Lyktos Holding, συμφερόντων του Μιχάλη Σάλλα, ώστε η πρώτη να αποκτήσει από τη δεύτερη το Κτήμα Σεμέλη. Ειδικότερα, υπεγράφη η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας, η Premia αποκτά κτίρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων (εκ των οποίων οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων και 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τ.μ.) καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων (εκ των οποίων αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία). Η δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει το διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας από την οινοποιητική/εμπορική δραστηριότητα. Τα ακίνητα (οινοποιείο, σουίτες και αμπελώνες) μεταβιβάζονται στην Premia ΑΕΕΑΠ και εκμισθώνονται μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης στην υφιστάμενη εταιρεία Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ. Οι μετοχές της Σεμέλη ΑΕ μεταβιβάζονται στην εταιρεία συμμετοχών Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ (μητρική των εταιρειών Μπουτάτη Οινοποιεία, ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ) μαζί με την οινοποιητική και την εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, των παραγωγικών μηχανημάτων, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Τον Νοέμβριο η Κυρ-Γιάννη ανακοίνωσε την εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα, ολοκληρώνοντας τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από εταιρία συμφερόντων Θανάση Μαρτίνου. Η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης που περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της Κυρ-Γιάννη. Με την εξαγορά, η Κυρ-Γιάννη ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα. Κοινός τόπος και στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάδειξη των μοναδικών terroirs και η παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας. Σημειώνεται ότι η επιχειρηματική δυναμική και εξωστρέφεια της οικογένειας Κυρ-Γιάννη αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών, με παρουσία σε 55 χώρες και τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ. Η επένδυση στον ποιοτικό, βιώσιμο οινοτουρισμό αποτελεί επίσης αιχμή του δόρατος του νέου σχήματος. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν φέτος τους τρεις προορισμούς (Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη) των Κτημάτων Κυρ-Γιάννη και Σιγάλα αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια

Μία ακόμα σημαντική συμφωνία του κλάδου τροφίμων και ποτών αφορούσε την εξαγορά της εταιρείας Κάμπος Χίου Βιομηχανία Χυμών και Αναψυκτικών ΑΕ από την εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, των αδερφών Σαράντη, γνωστή κυρίως με το εμπορικό σήμα «ΟΛΥΜΠΟΣ». Η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία δεσμεύεται, όπως ανακοίνωσε, να διαφυλάξει τα ίδια υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής των προϊόντων που παραλαμβάνει, αξιοποιώντας τα αγνά φρούτα και την εξαιρετική πρώτη ύλη της Χίου. Επίσης, στοχεύει να επενδύσει περαιτέρω στην καινοτομία και το όραμα των μετόχων της Κάμπος Χίου και να αναδείξει την εταιρεία σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των χυμών, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αυτού του ιστορικού νησιού.

Στην απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη προχώρησε τον περασμένο Μάιο το Halcyon Equity Partners, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του επενδυτικού οχήματος «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Με 41 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών.

Στα μέσα Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι η 'Αροσις, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των βιολογικών και συμβατικών οσπρίων προχώρησε στην απόκτηση μετοχικού ελέγχου στην εταιρεία οσπρίων Προϊόντα Γης Βοΐου, με έδρα στο νομό Κοζάνης. Μητρική εταιρεία της 'Αροσις είναι η Amitos, στην οποία στρατηγική μετοχική συμμετοχή έχει αποκτήσει το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) του Νίκου Καραμούζη. Η συνεργασία των δύο απολύτως συμπληρωματικών εταιρειών δημιουργεί έναν ισχυρότερο «παίκτη» στην αγορά συμβατικών και βιολογικών οσπρίων, τοποθετημένο στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής, τη Δυτική Μακεδονία.

Εξάλλου, στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς, ο όμιλος AG Olives Group με παρουσία σε Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία, ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την ελληνική εταιρεία Georgoudis SA - Parthenon, την παλαιότερη εταιρεία επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συνεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας, που στοχεύει στην επέκταση του επενδυτικού προγράμματος στη μονάδα παραγωγής στον Βόλο, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωργική παραγωγή. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τις δυνατότητες προμήθειας και παραγωγής του ομίλου, ο οποίος αριθμεί περισσότερους από 800 εργαζόμενους, λειτουργεί εγκαταστάσεις παγκοσμίως και έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 80.000 τόνων για την προμήθεια προϊόντων σε περισσότερες από 60 χώρες. Η Georgoudis SA - Parthenon, που ιδρύθηκε το 1897, είναι ηγέτης στις premium ελιές ειδικής καλλιέργειας, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Βόλο και πάνω από 100 εργαζόμενους.

Η ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ προχώρησε, όπως προκύπτει από σχετικές αναρτήσεις στο ΓΕΜΗ, στην αγορά του 100% των μετόχων της INTERION AD με έδρα στο Kostinbrod της Βουλγαρίας, με το τίμημα να ορίζεται στα 10 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από το 2022 πλειοψηφικό πακέτο στην ΙΟΝ κατέχει η Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Όπως αναφέρεται, η συναλλαγή κρίνεται ότι εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ενώ το τίμημα κρίθηκε δίκαιο και εύλογο. Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της υπογραφής της σχετικής σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών μεταξύ της εταιρείας, αφενός, και των μετόχων της Interion, αφετέρου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης τυχόν αναγκαίας εγκριτικής διαδικασίας, μέχρι 30 Ιουνίου 2025.

Τον περασμένο Μάρτιο η εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ και η Flora Food Group κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία για την απόκτηση των εμπορικών σημάτων ελαιολάδου 'Αλτις και Ελάνθη και λοιπών ελαίων Φλώρα και Sol. Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά. Σημειώνεται ότι στρατηγικός στόχος της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο του ελαιολάδου και λοιπών ελαίων και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της με τις επωνυμίες 'Αλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol.

Τον περασμένο Απρίλιο η EOS Capital Partners ανακοίνωσε την πρώτη επένδυση του νέου της fund, EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II), με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην Megas Yeeros, κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ισχυρή διεθνή παρουσία στον κλάδο των αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων κρέατος. Όπως ανακοινώθηκε, η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί την έναρξη των επενδύσεων του EHRF II και προβλέπεται ότι θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες επενδύσεις από το ίδιο Fund σε ηγετικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας, με έμφαση στη δημιουργία αξίας, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες πώλησης της μεγαλύτερης εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα, Avramar. Τον περασμένο Φεβρουάριο η αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge επιβεβαίωσε την απόκτηση της Avramar, έχοντας αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα με ανάρτησή του στο LinkedIn, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προανήγγειλε το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται για την Avramar. Παράλληλα, προσφορά για την απόκτηση της Avramar έχει καταθέσει και ο καναδικός Όμιλος Cooke, με τις πιστώστριες τράπεζες να αξιολογούν πλέον τις δυο ανταγωνιστικές προτάσεις προκειμένου να προχωρήσουν στην εξυγίανση της εταιρείας.



Νέα μέτωπα στην εστίαση

Σημαντικές συμφωνίες καταγράφονται και τον χώρο της εστίασης. Συγκεκριμένα, ο όμιλος VG Holding προχώρησε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας του με την εταιρεία Mailo's the Pasta Project, εξαγοράζοντας επιπλέον ποσοστό 15% της εταιρείας και ανεβάζοντας τη συνολική συμμετοχή του στο 35%. Σημειώνεται ότι ο Βλάσσης Γεωργάτος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γρηγόρης, μέσω της επενδυτικής του εταιρείας VG Holding προχώρησε τον Οκτώβριο του 2024 στην απόκτηση του 20% της ανερχόμενης αλυσίδας ζυμαρικών Mailo's the Pasta Project.

Στα 10 εκατ. ευρώ ανήλθε το τίμημα για την εξαγορά του 60% της αλυσίδας εστίασης Jackaroo από τον όμιλο Vivartia τον περασμένο Απρίλιο. Υπενθυμίζεται ότι βασικός μέτοχος της Vivartia είναι το αμερικανικό fund CVC Capital Partners που στοχεύει στη δημιουργία ενός πανίσχυρου «παίκτη» που θα πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις της επόμενης μέρας στην ευρύτερη αγορά τροφίμων και εστίασης. Tο Jackaroo ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο της εστίασης πριν από περίπου επτά χρόνια, ενώ πολύ γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως μια γνήσια αλυσίδα street food. Tην εταιρεία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης.

Σε μια νέα κίνηση ματ στον ευρύτερο χώρο της εστίασης προχώρησε στα τέλη της περασμένης άνοιξης η Switz Group του Ινδού επιχειρηματία Taizoon Khorakiwala.

Ειδικότερα, ο Ινδός επιχειρηματίας προχώρησε στην απόκτηση των καταστημάτων αρτοσκευασμάτων και καφεστίασης «The Bakers in the Hood». Πρόκειται για την απόκτηση επτά συνολικά καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και τα οποία ήρθαν σε συνέχεια της ίδρυσης των αρτοζαχαροπλαστείων «The Bakers» από την οικογένεια Κώτση. Τα τελευταία χρόνια ο Ινδός επιχειρηματίας έχει εκδηλώσει αρκετές φορές τη στήριξή του στο εγχώριο επιχειρείν, επενδύοντας σε υγιείς ελληνικές εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων που αναπτύσσονται ταχύτατα. Η επένδυση στην Ιωνική Σφολιάτα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της Switz Group στην Ελλάδα, ωστόσο ο Ινδός μεγιστάνας έχει επενδύσει, μεταξύ άλλων, στις επιχειρήσεις Artizan, Κρητών 'Αρτος και Κουλουράδες.

Μαρία Τσιβγέλη/ΑΠΕ-ΜΠΕ