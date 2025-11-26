Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

Κέρδη €361 εκατ. για τον ΟΠΑΠ- Ετήσια αύξηση 6,3%

Τα καθαρά κέρδη το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €127,9 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2024: €120,5 εκατ.), αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση (ή κατά 2,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση)

Ο ΟΠΑΠ , η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την Τρίτη τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα καθαρά κέρδη το εννιάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €361,3 εκατ. (εννεάμηνο 2024: €339,9 εκατ.), αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση (ή κατά 4,4% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση). Τα καθαρά κέρδη το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €127,9 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2024: €120,5 εκατ.), αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση (ή κατά 2,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση).

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στο €1,8 δισ. έναντι €1,6 δισ. το εννιάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στην επίγεια δραστηριότητα (retail) και στο online.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 6,9% σε ετήσια βάση στα €740,4 εκατ. (εννεάμηνο 2024: €692,5 εκατ.), ωθούμενο από την αύξηση των εσόδων και τα ισχυρά περιθώρια κέρδους.

Τα λειτουργικά έξοδα εννιαμήνου 2025 ανήλθαν σε €339,8 εκατ. έναντι €314,6 εκατ. το εννιάμηνο 2024, αυξημένα κατά 8,0% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννιάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση στα €612,6 εκατ. (εννεάμηνο 2024: €586,9 εκατ.) ή κατά 4,3% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση.

