Σχολικές καντίνες: Σπόνσορες παχυσαρκίας - Ειδικοί απευθύνουν έκκληση στο υπ. Παιδείας

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Την ώρα που σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά ηλικίας 8-9 ετών είναι παχύσαρκο, σε καντίνες των σχολείων κάποιοι συνεχίζουν να πωλούν στα παιδιά μας επιβλαβή και παχυντικά προϊόντα, όπως κρέπες, παγωτά, πίτσες, μέχρι ντόνατς και αναψυκτικά

Οι βιτρίνες των σχολικών κυλικείων στην Κύπρο κρύβουν πίσω τους ένα από τα πιο αθόρυβα αλλά κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας, την καθημερινή διατροφή των παιδιών. Παρά τη σαφή νομοθεσία που καθορίζει τι επιτρέπεται να πωλείται, η πραγματικότητα, όπως αποτυπώνεται στους ελέγχους και τις επισημάνσεις ειδικών, δείχνει ότι πολλές σχολικές καντίνες λειτουργούν εκτός πλαισίου. Κρέπες, μπισκότα, παγωτά, αναψυκτικά και χυμοί «μεταμφιεσμένοι» σε υγιεινές επιλογές συνθέτουν μια εικόνα που δεν συμβαδίζει με τους στόχους πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Η ανάγκη να ενταθούν οι έλεγχοι, και μάλιστα να πραγματοποιούνται σε ανύποπτο χρόνο, αναδείχθηκε με έμφαση κατά την 11η Παγκύπρια Διημερίδα Δημόσιας Υγείας, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ των επιστημόνων που τοποθ...

