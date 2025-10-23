Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κρασί - Wine & Spirit Education Trust (WSET)

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τις νέες ημερομηνίες υλοποίησης, των προγραμμάτων του κορυφαίου φορέα κατάρτισης στην οινική εκπαίδευση του Λονδίνου Wine & Spirit Education Trust (WSET), που προσφέρονται από την Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η πλήρης σειρά προγραμμάτων αποτελείται από 4 Επίπεδα- το Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Επίπεδο 3 και Επίπεδο 4 – WSET Diploma.

Για κάθε επίπεδο απονέμεται ξεχωριστό πιστοποιητικό, μετά από επιτυχείς εξετάσεις – το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για εγγραφή και παρακολούθηση του αμέσως ανώτερου επιπέδου κατάρτισης.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με απόδοση της ορολογίας και στην αγγλική. Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους βιβλία εργασίας του WSET και WSPC και στις δύο γλώσσες, με τη δυνατότητα εξέτασης είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Οι τίτλοι σπουδών του WSET αναγνωρίζονται από την παγκόσμια κοινότητα των οργανισμών που ασχολούνται με τα αλκοολούχα ποτά και τον οίνο, ως ηγετικοί τίτλοι εργασίας και εκπαίδευσης

Το WSET London δραστηριοποιείται για σχεδόν 50 έτη στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα κρασιά και τα αποστάγματα, με παρουσία σε 72 χώρες

Τα προγράμματα αποτελούν την πλέον αξιόπιστη και έγκυρη επιλογή για ανώτατη κατάρτιση διεπαγγελματικού επιπέδου στις αγορές κρασιού και αποσταγμάτων

Το WSET London έχει την ευθύνη για την ακαδημαϊκή εποπτεία των προγραμμάτων, των κριτηρίων εισαγωγής σε αυτά, της διδακτέας ύλης, των εξετάσεων και της απονομής των τίτλων του ανά τον κόσμο

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 22842500 η online

https://www.unic.ac.cy/tdunit/el/wset-wine-and-spirit-education-trust/