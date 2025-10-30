Την Πολιτική για τη Χαρισματικότητα των παιδιών ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο - Τι αφορά και ποιος ο στόχος

Την Πολιτική για τη Χαρισματικότητα, ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναγνώρισης και Στήριξης των Χαρισματικών Παιδιών, ενέκρινε, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε σημερινή γραπτή της δήλωση, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναφέρει ότι με την απόφαση αυτή, ακόμη μία κυβερνητική δέσμευση γίνεται πράξη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν αφορά μία ομάδα παιδιών.

«Αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μας. Όπως στηρίζουμε έμπρακτα παιδιά που χρειάζονται ενδυνάμωση, έτσι επενδύουμε και στα παιδιά που χρειάζονται περισσότερη πρόκληση και ευκαιρίες για να προχωρήσουν. Εστιάζουμε σε ένα σχολείο που αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα, όπου υπάρχουν παιδιά με διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, ικανότητες, ταλέντα και ανάγκες. Σε αυτά τα παιδιά, στο σύνολο τους, εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε τις ευκαιρίες που αξίζουν», προσθέτει.

Όπως αναφέρει η κ. Μιχαηλίδου, η πολιτική για τη Χαρισματικότητα είναι μέρος του ίδιου οράματος για συμπεριληπτική εκπαίδευση.

«Ο στόχος είναι σαφής. Να δίνουμε σε κάθε παιδί τη δύναμη και τα εφόδια να προχωρεί μπροστά, στον δικό του ρυθμό, με βάση τις δικές του δυνατότητες και ανάγκες», σημειώνει.

Η Υπουργός αναφέρει ότι η Πολιτική για τη Χαρισματικότητα θεσπίζει ενιαίο πλαίσιο που περιλαμβάνει σαφείς κατευθύνσεις πολιτικής, εκπαιδευτικά εργαλεία και μηχανισμούς στήριξης των σχολείων, συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ανάπτυξη δομών και δράσεων που ενισχύουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη δημιουργικότητα μέσα στη σχολική τάξη.

«Μέσα από την υλοποίηση του Σχεδίου, το ΥΠΑΝ επενδύει στη δυναμική κάθε παιδιού και ενθαρρύνει την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, θεμελιώδεις αξίες που εντάσσονται οργανικά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η συγκεκριμένη απόφαση της Κυβέρνησης συνιστά ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς μια εκπαίδευση που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, στηρίζει το ταλέντο και καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι η εφαρμογή της πολιτικής θα προχωρήσει σταδιακά, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, που περιλαμβάνουν τόσο άμεσες πρωτοβουλίες χωρίς πρόσθετο κόστος, όσο και στοχευμένα προγράμματα με ειδική χρηματοδότηση, ενισχύοντας το έργο των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

«Με αυτή την πολιτική, η εκπαίδευση στην Κύπρο ισχυροποιεί το εκσυγχρονιστικό της πρόσημο και το δημόσιο σχολείο αποκτά τη δυναμική να ενθαρρύνει και να αναδεικνύει το ταλέντο κάθε παιδιού», καταλήγει.

