ΟΣΙΚΑ: Ικανοποιητική η τουριστική σεζόν για τα Κέντρα Αναψυχής

Την ολοκλήρωση μιας καλής και ικανοποιητικής τουριστικής σεζόν χαιρετίζει η Ομοσπονδία των Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της, Νεόφυτου Θρασυβούλου.

Όπως ανέφερε, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, εξελίχθηκε θετικά για τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι οι κρατήσεις στην αρχή της σεζόν ήταν μειωμένες. Μετά τον Ιούλιο, ωστόσο, διαμορφώθηκε ένα νέο σκηνικό που ικανοποίησε τους επιχειρηματίες των κέντρων αναψυχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μήνα Αύγουστο, κατά τον οποίο περισσότεροι Κύπριοι επέλεξαν να παραμείνουν στο νησί και να επισκεφθούν τα τοπικά κέντρα αναψυχής, αντί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, σημείωσε πως η παρουσία τουριστών, ειδικά στις παράλιες περιοχές όπως οι ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου και η Πάφος, ήταν αυξημένη σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Θρασυβούλου χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός αυτό, επισημαίνοντας ότι αποτελούν τα πρώτα ουσιαστικά βήματα προς την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Εξέφρασε την ελπίδα πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση των πτήσεων και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Εκτίμησε, τέλος, ότι η Κύπρος μπορεί να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί ως ένας ολόχρονος τουριστικός προορισμός. Αναφορικά με την εορταστική περίοδο, σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα για κρατήσεις ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αν και –όπως τόνισε– ο Κύπριος συνηθίζει να αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν, όπως είπε, πολλές επιλογές σε εστιατόρια και κέντρα αναψυχής για όλα τα βαλάντια, τόσο στα ορεινά όσο και στα παράλια, δίνοντας τη δυνατότητα διακίνησης σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Οι κρατήσεις για τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΣΙΚΑ, κινούνται γύρω στο 60% για τις ημέρες των εορτών, με την εκτίμηση ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Η επισκεψιμότητα στα κέντρα αναψυχής τον Δεκέμβριο κυμάνθηκε μεταξύ 40% και 50%.

Τέλος, αναφερόμενος στα προβλήματα του κλάδου, ο κ. Θρασυβούλου δήλωσε ότι αυτά θα τεθούν επί τάπητος με τη νέα χρονιά και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συνομολογήση συμβάσεων καθώς και την εξέταση του νέου νομοθετικού πλαισίου που εκκρεμεί στη Βουλή, κατέληξε.