Ο διακεκριμένος γλύπτης Κώστας Βαρώτσος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Frederick

Τo Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να αναγορεύσει τον διακεκριμένο γλύπτη και πρώην Καθηγητή Εικαστικών Τεχνών στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Κώστα Βαρώτσο, σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Η αναγόρευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου, στη Λευκωσία.

Το Πανεπιστήμιο Frederick θα τιμήσει τον Κώστα Βαρώτσο, για το διεθνώς αναγνωρισμένο και πρωτοποριακό του έργο στη γλυπτική, την εμπνευσμένη του πανεπιστημιακή διδασκαλία καθώς και για τη συνολική του προσφορά στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Την τελετή αναγόρευσης θα χαιρετίσει η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Λίνα Κασσιανίδου. Η αναγόρευση του τιμώμενου θα γίνει από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητή Γιώργο Δημοσθένους.

Η τελετή θα κλείσει με αντιφώνηση του Τιμώμενου και ομιλία με τίτλο «Η αλήθεια είναι πάντα κάποια άλλη».

Δείτε το πρόγραμμα της τελετής εδώ. Για συμμετοχή στην εκδήλωση, ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ ή επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Καραολίδου Τσιαττάλα, τηλ. 22394496, email: c.chattalas@frederick.ac.cy.

Σύντομο βιογραφικό του Κώστα Βαρώτσου

O Έλληνας γλύπτης Κώστας Βαρώτσος σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης και στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Πεσκάρα στην Ιταλία. Είναι μέλος της Ακαδημίας Engelberg στην Ελβετία. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, Αίγυπτο και ΗΠΑ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές προσωπικές και ομαδικές εκθέσεις και έχει τιμηθεί για την προσφορά του στις τέχνες στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο. Η μοναδικότητα των έργων του, τα οποία βρίσκονται πάντα σε άμεση σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, έγκειται στη χρήση του γυαλιού και στο σκεπτικό που τα συνοδεύει. Δύο από τα μνημειακά του έργα βρίσκονται στη Λευκωσία: ο «Ποιητής» στην Πλατεία Ελευθερίας, που αποτελεί πρόδρομο του θρυλικού «Δρομέα» στην Αθήνα, και η «Ανέλιξη», στην είσοδο της πόλης. Το πιο πρόσφατο έργο του, με τίτλο «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», είναι αφιερωμένο στους 121,692 πεσόντες των εθνικών αγώνων της Ελλάδας από το 1830 μέχρι το 1974, τα ονόματα των οποίων είναι λαξευμένα σε κατακόρυφες γυάλινες στήλες που υψώνονται έως τα έξι μέτρα από το έδαφος.