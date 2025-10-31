Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων για το Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026 στο Παν. Νεάπολις Πάφος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από το Σάββατο 1 Νοέμβριου 2025 έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Η Μονάδα Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος (Neapolis University Pafos - NUP), ανακοινώνει νέα προκήρυξη περιορισμένων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) για το Εαρινό Εξάμηνο 2025–2026. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από το Σάββατο 1 Νοέμβριου 2025 έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Διδακτορικά Προγράμματα

Οι θέσεις αφορούν τα παρακάτω Διδακτορικά Προγράμματα:

  1. Ψυχολογία (Ελληνικά - Αγγλικά)
  2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Ελληνικά)
  3. Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (Αγγλικά)
  4. Λογιστική και Χρηματοοικονομικά σε συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ελληνικά - Αγγλικά)
  5. Διαχείριση Έργου σε συνεπίβλεψη με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελληνικά - Αγγλικά)
  6. Διοίκηση Επιχειρήσεων σε συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελληνικά - Αγγλικά)

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Ο/Η υποψήφιος/α επιλέγει το/τα πρόγραμμα/τα που τον/την ενδιαφέρει/ουν και προσδιορίζει τη θεματική ενότητα της ερευνητικής πρότασης.

Κάνε την αίτησή σου: https://www.nup.ac.cy/gr/doctoral-studies-unit/  

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και να διαθέτουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται). Απαραίτητη είναι επίσης η υποβολή ερευνητικής πρότασης, εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δύο συστατικών επιστολών, καθώς και αναλυτικού βιογραφικού. Η συνολική αξιολόγηση βασίζεται στην επιστημονική επάρκεια, την πρωτοτυπία της πρότασης και την ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας.

Καμία αίτηση ή δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, ώρα 11:59.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα Διδακτορικά Προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Ακαδημαϊκή Συντονίστρια της Μονάδας Διδακτορικών Σπουδών Δρ. Στάλω Γεωργίου, μέσω email στο doctoralunit@nup.ac.cy  ή stalo.georgiou@nup.ac.cy , καθώς και τηλεφωνικά στο +357 26843347.

Για γενικά θέματα εισδοχής και υποβολής αιτήσεων, επικοινωνήστε με τη διοικητική υποστήριξη της Μονάδας Διδακτορικών Σπουδών στο email phd.administration@nup.ac.cy ή με το γραφείο εισδοχής στο student.advisor4@nup.ac.cy και τηλεφωνικά στο +357 26843308.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας Διδακτορικών Σπουδών: https://www.nup.ac.cy/gr/doctoral-studies-unit/

