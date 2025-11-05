Φαίδωνος: Η Σχολή Τουρισμού ΤΕΠΑΚ της Πάφου στα βραβεία EUmies 2026

Με υπερηφάνεια ανακοινώνει ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ότι το έργο τους για τη Σχολή Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΑΚ στην Πάφο έχει προταθεί για τα Βραβεία EUmies 2026 @eumiesawards.

Σε σχετική ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Δήμαρχος Πάφου αναφέρει πως το έργο για τη Σχολή Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΑΚ στην Πάφο είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο από την E. Papachristou Architects LLC. Πρόσθεσε πως το κτίριο λειτουργεί ως αστικός και κοινωνικός καταλύτης, γεφυρώνοντας την πόλη, το Πανεπιστήμιο και τον δημόσιο χώρο μέσω του φωτός, της πορώδους υφής και του αστικού χώρου.

Βασισμένο στις αρχές της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί , όπως είπε, να δημιουργήσει ουσιαστικές συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων, τόπου και περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Πάφου σημειώνει πως αυτή η υποψηφιότητα τιμά τη συλλογική προσπάθεια μιας εξαιρετικής ομάδας, το όραμα του Δήμου Πάφου, @pafos.municipality, και την πεποίθηση ότι η αρχιτεκτονική μπορεί να δημιουργήσει νέες μορφές αστικής ζωής, καταλήγει.