Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Αύριο οι αποφάσεις των οργανώσεων - Αναμένει τα επόμενα βήματα της Βουλής η Μιχαηλίδου

Σε μια συνεδρίαση με έντονη αναμονή για το τι θα ακολουθήσει, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου βρέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, παρουσιάζοντας τις νέες αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Οι τροποποιήσεις, αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων, παραδόθηκαν στις εκπαιδευτικές οργανώσεις το απόγευμα της Δευτέρας. ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ καλούνται αύριο να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις μετά από συνεδρίες των συλλογικών τους οργάνων, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στη μεταρρύθμιση.

Στη σημερινή συνεδρία, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι, ωστόσο ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, έστειλε το μήνυμα ότι η οργάνωση παραμένει αρνητική. Όπως ανέφερε, οι αλλαγές δεν κρίνονται ουσιώδεις και το προτεινόμενο πλαίσιο εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες στη λειτουργικότητά του.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι από τη διαδικασία διαβούλευσης προκύπτει κοινό έδαφος, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν συνεπάγεται πλήρη σύγκλιση ή ικανοποίηση όλων των αιτημάτων. «Αυτό θα ήταν ουτοπία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, οι βουλευτές ζήτησαν από την Υπουργό και τους υπόλοιπους καλεσμένους να αποχωρήσουν, προκειμένου τα μέλη της Επιτροπής να συζητήσουν και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα.