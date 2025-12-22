Ουκρανικό: «Εποικοδομητικές» συνομιλίες στη Φλόριντα - Νεκρός Ρώσος στρατηγός στη Μόσχα από έκρηξη

Σε εξέλιξη παραμένουν οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες με Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές, την ώρα που στη Μόσχα Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο.

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκαν τις τρεις προηγούμενες ημέρες στη Φλόριντα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επικεντρώθηκαν στη σύγκλιση των απόψεων των πλευρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Ο ίδιος χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και τις ξεχωριστές συνομιλίες που είχε με Ρώσους διαπραγματευτές.

Παρότι δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στον τελευταίο αυτόν κύκλο επαφών, όλες οι πλευρές εμφανίστηκαν ικανοποιημένες. Όπως ανέφεραν σε κοινή ανάρτηση στο Χ ο Στιβ Γουίτκοφ και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ, η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών» συναντήσεων με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επεξεργασία και εναρμόνιση θέσεων γύρω από τέσσερα βασικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων ένα σχέδιο 20 σημείων, πλαίσια εγγυήσεων ασφάλειας και σχέδιο για την οικονομία και την ευημερία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα χρονοδιαγράμματα και στην ακολουθία των επόμενων βημάτων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε επίσης τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», σημειώνοντας ότι προχωρούν με αρκετά γρήγορους ρυθμούς.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν και με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος επίσης χαιρέτισε τον χαρακτήρα των συνομιλιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, δεν σχεδιάζεται συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, ενώ ο Ρώσος απεσταλμένος αναμένεται να ενημερώσει τη Μόσχα για τα αποτελέσματα των επαφών.

Έκρηξη στη Μόσχα με νεκρό Ρώσο στρατηγό

Την ίδια ώρα, ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα στη Μόσχα, όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, νεκρός είναι ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού. Η επιτροπή ανέφερε ότι ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ΑΠΕ - ΜΠΕ