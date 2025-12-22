Χωρίς αλλαγές το «πλούσιο» χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αυξήσεις 9% στο «οικονομικό»

Χωρίς διαφοροποιήσεις στην τιμή παρουσιάζεται η "πλούσια" εκδοχή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, σύμφωνα με την έρευνα και τη σύγκριση που έκανε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Την ίδια ώρα, στην εκδοχή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα ασθενέστερα οικονομικά εισοδήματα που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος, παρατηρείται αύξηση 9% σε σχέση με πέρσι.

Η έρευνα του Συνδέσμου διεξάχθηκε από τις 10 μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2025. Έγιναν συνολικά τρεις τιμοληψίες λιανικών τιμών, μόνο σε υπεραγορές στη Λευκωσία και περιλάμβανε συνολικά 34 είδη τροφίμων και ποτών.

Η έρευνα είχε σκοπό τον υπολογισμό του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού τόσο για 4 άτομα, όσο και για 6 άτομα για τις κατηγορίες «πλούσιο τραπέζι» που περιλαμβάνει το σύνολο των 34 προϊόντων, «οικονομικό τραπέζι» που περιλαμβάνει μόνο τα 19 από το σύνολο των 34 προϊόντων και «τραπέζι για τα ασθενέστερα οικονομικά εισοδήματα» που περιλαμβάνει μόνο 11 από τα 34 προϊόντα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το συνολικό κόστος ενός «πλούσιου» τραπεζιού» για μια τετραμελή οικογένεια στη Λευκωσία υπολογίζεται στα 160 ευρώ και για την εξαμελή οικογένεια 227 ευρώ. Σε σύγκριση με το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2024 δεν παρουσιάζεται κάποια διαφοροποίηση. Το συνολικό κόστος ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα.

Το συνολικό κόστος ενός «οικονομικού» τραπεζιού περιλαμβάνει τα 19 από τα 34 είδη. Για μια τετραμελή οικογένεια στη Λευκωσία υπολογίζεται στα 98 ευρώ και για την εξαμελή οικογένεια 129 ευρώ.

Το συνολικό κόστος ενός τραπεζιού για τα ασθενέστερα οικονομικά εισοδήματα περιλαμβάνει τα 11 από τα 34 είδη. Για μια τετραμελή οικογένεια στη Λευκωσία υπολογίζεται στα 33 ευρώ και για την εξαμελή οικογένεια 49 ευρώ. Σε σύγκριση με το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2024 παρουσιάζεται μια αύξηση της τάξης 9%.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις σε αριθμό προϊόντων της έρευνας μεταξύ 10 Δεκεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου που διάρκεσε η έρευνα. Στις 19 Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε αισθητή μείωση του αρνίσιου κρέατος λόγω των προσφορών στις υπεραγορές της τάξης του 12%. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε μια μεγάλη μέση αύξηση στα αγγουράκια της τάξης 82%, στις ντομάτες μια μέση αύξηση 65% και στις πατάτες μια μέση αύξηση 10%.

Σημειώνεται ότι αριθμός ειδών που περιλάμβανε η έρευνα προσφέρονταν σε τιμές προσφοράς. Η πλειοψηφία των προσφορών διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει, επίσης, ότι σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές μεταξύ των σημείων πώλησης παρατηρήθηκαν στα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Επειδή όμως τα είδη αυτά μπορούν να διαφέρουν αισθητά από την άποψη των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τους, ακόμα και στο ακριβές τους βάρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί η σύγκρισή τους αξιόπιστη και αντικειμενική, γι’ αυτό και δεν σχολιάζεται στην έρευνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ