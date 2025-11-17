Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μάχη με τον χρόνο και τις αντιδράσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης - Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η πιο κρίσιμη μάχη της τελευταίας δεκαετίας για την παιδεία ξεκινά. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που έμεινε «παγωμένη» για 50 χρόνια, περνά στη Βουλή μέσα σε κλίμα έντασης, απεργιών και πολιτικών παρεμβάσεων. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κρίνουν αν η αλλαγή θα γίνει ή θα χαθεί ξανά σε κάποιο συρτάρι

Οι επόμενες δύο εβδομάδες διαμορφώνουν μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές για την κυπριακή παιδεία, καθώς το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μπαίνει από την Τετάρτη στην κατ’ άρθρον συζήτηση της Βουλής. Η διαδικασία ξεκινά μέσα σε έντονο κλίμα, με διαφωνίες, προαναγγελθείσες κινητοποιήσεις και πολιτικές ζυμώσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η ΟΕΛΜΕΚ έχει ήδη εξαγγείλει τρίωρη στάση εργασίας και διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, την ίδια ώρα που συνεδριάζει η ...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

