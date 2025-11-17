Μάχη με τον χρόνο και τις αντιδράσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης - Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες

Οι επόμενες δύο εβδομάδες διαμορφώνουν μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές για την κυπριακή παιδεία, καθώς το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μπαίνει από την Τετάρτη στην κατ’ άρθρον συζήτηση της Βουλής. Η διαδικασία ξεκινά μέσα σε έντονο κλίμα, με διαφωνίες, προαναγγελθείσες κινητοποιήσεις και πολιτικές ζυμώσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η ΟΕΛΜΕΚ έχει ήδη εξαγγείλει τρίωρη στάση εργασίας και διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, την ίδια ώρα που συνεδριάζει η ...

