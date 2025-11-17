Μάχη με τον χρόνο και τις αντιδράσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης - Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες
Η πιο κρίσιμη μάχη της τελευταίας δεκαετίας για την παιδεία ξεκινά. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που έμεινε «παγωμένη» για 50 χρόνια, περνά στη Βουλή μέσα σε κλίμα έντασης, απεργιών και πολιτικών παρεμβάσεων. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κρίνουν αν η αλλαγή θα γίνει ή θα χαθεί ξανά σε κάποιο συρτάρι
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.