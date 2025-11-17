Νέα γενιά, νέα εμμονή: Τρόμος των ειδικών ανά το παγκόσμιο- Παιδιά 4 ετών μπαίνουν σε skincare mania!

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο skincare brand της ηθοποιού Shay Mitchell, το οποίο λανσάρει μάσκες προσώπου ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά από τεσσάρων ετών.

Επιστήμονες κάνουν λόγο για «δυστοπική» εξέλιξη και προειδοποιούν ότι η βιομηχανία ομορφιάς επεκτείνει πλέον το κοινό της από τους εφήβους στα νήπια.

Η τάση εμφανίζεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότερες εταιρείες στοχεύουν παιδιά και νεαρούς εφήβους. Στις ΗΠΑ, το brand Ever-eden λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο με προϊόντα ειδικά για ηλικίες κάτω των 14 ετών, ενώ στη Βρετανία η αλυσίδα Superdrug δημιούργησε τη σειρά POP για νεανικό κοινό από 13 έως 28 ετών. Παράλληλα, τα social media κατακλύζονται από τα λεγόμενα «Sephora kids», μικρά παιδιά που ανεβάζουν βίντεο παρουσιάζοντας προϊόντα δημοφιλών εταιρειών όπως Drunk Elephant, Bubble και Sol de Janeiro.

Στο brand Rini, της Shay Mitchell, η συλλογή περιλαμβάνει μάσκες υδροτζέλ και βαμβακιού, χωρίς άρωμα, με σχέδια ζωάκια και τιμή 11 λίρες, σχεδιασμένες, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, για να κάνουν την περιποίηση «διασκεδαστική» και να ενισχύουν «υγιεινές συνήθειες». Η Mitchell δηλώνει ότι εμπνεύστηκε τις μάσκες από τις κόρες της και ότι στόχος ήταν ένα προϊόν «απαλό και ασφαλές».

Αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

Η επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, εκφράζει έντονη ανησυχία. Η δερματολόγος Emma Wedgeworth, από το Harley Street του Λονδίνου, χαρακτήρισε τα προϊόντα «γελοία» και «αχρείαστα», προειδοποιώντας ότι δεν προσφέρουν πραγματικό όφελος και απλώς εκθέτουν τα παιδιά σε πιθανούς ερεθισμούς. Επισημαίνει ότι σε τόσο μικρές ηλικίες η φροντίδα πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως βασικά: έναν ήπιο καθαρισμό, ενυδάτωση μόνο όταν χρειάζεται και σωστή αντηλιακή προστασία. Οτιδήποτε επιπλέον, όπως βαριά καθαριστικά, προϊόντα με έντονα αρώματα ή μάσκες προσώπου, δεν προσφέρει κανένα όφελος και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ερεθισμών ή μελλοντικής ευαισθητοποίησης του δέρματος.

Παρά τις αντιδράσεις, η Rini έχει ήδη ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 θα παρουσιάσει νέα σειρά προϊόντων μπάνιου για ηλικίες από δύο ετών και άνω. Το Ever-eden, αντίστοιχα, διαθέτει προϊόντα ακόμη και για παιδιά 3 έως 8 ετών, από καθαριστικά προσώπου μέχρι αντηλιακές κρέμες, ενώ προωθεί και πλήρη «παιδική ρουτίνα» με σαμπουάν, κρέμα και καθαριστικό.

Η Superdrug, παρουσιάζοντας τη σειρά POP, ανέφερε ότι ο στόχος είναι να καλύψει τις ανάγκες νεότερων καταναλωτών «που γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί στις skincare ρουτίνες τους, αλλά παραμένουν ευαίσθητοι στο κόστος». Οι ειδικοί όμως προειδοποιούν ότι πίσω από αυτή την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κρύβεται κάτι πολύ πιο ανησυχητικό: μια γενιά παιδιών που εκτίθεται στην εμπορευματοποίηση της ομορφιάς πολύ πριν καν μπει στην εφηβεία.

