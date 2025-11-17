Μεταφέρεται το απόγευμα της Τετάρτης η συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - Το μπαλάκι στην ΟΕΛΜΕΚ για τη στάση εργασίας

Για τις 14:40 το μεσημέρι της Τετάρτης μεταφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» η συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα στις 9:00 το πρωί.

Η Επιτροπή θα αρχίσει την κατ' άρθρο συζήτηση επι του νομοσχεδίου για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, με την ΟΕΛΜΕΚ να ανακοινώνει στάση εργασίας από τις 7:30 μέχρι και τις 11:30 το πρωί, προκείμενου στις 9:00 να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να βρεθούν έξω από την Βουλή για να διαμαρτυρηθούν.

Το γεγονός αυτό έφερε αντιδράσεις από πλευράς των οργανωμένων γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, ένεκα και της δυσκολίας που αναμενόταν να προκύψει στη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, στις 11:30 το πρωί.

Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία γονέων και μαθητών, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν όπως αλλάξει η ώρα της συνεδρίας.

Απομένει να δούμε τι θα αποφασίσει και η ΟΕΛΜΕΚ όσον αφορά τη στάση εργασίας που είχε προαναγγείλει.