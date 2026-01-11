Το χρονικό της εξαπάτησης - Αποκαλυπτικός στην κατάθεσή του ο Γιώργος Λακκοτρύπης

Σωρεία δεδομένων από τραπεζικές συναλλαγές, ονόματα, δικηγορικά γραφεία, διευθύνσεις, ταξιδιωτικά έγγραφα, πληρωμές με πιστωτικές κάρτες σε εισιτήρια, ξενοδοχεία και εστιατόρια στο εξωτερικό, έχουν ενώπιόν τους οι διωκτικές αρχές, οι οποίες καλούνται να κινηθούν γρήγορα στα ίχνη των φερόμενων επενδυτών, που όχι μόνο εξαπάτησαν δύο επιχειρηματίες, αλλά και το Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο παραμένει ανεπανόρθωτα πολιτικά εκτεθειμένο, αφού ήταν έτοιμο να δεχθεί και εισφορές για να τους λύσει τυχόν προβληματα. Ήδη η Νομική Υπηρεσία έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές την Παρασκευή, σε σχέση με το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ».

Όπως πληροφορείται ο «Π», οι αρχές βρίσκονται ενώπιον μιας πολύπλοκης ερευνητικής διαδρομής, καθώς καλούνται αρχικά να αποδείξουν πέραν πάσης αμφιβολίας την αυθεντικότητα του βίντεο που προβάλλεται, να εντοπίσουν ολόκληρες τις βιντεοσκοπημένες συνομιλίες που κράτησαν μέρες και ώρες, αλλά και να εξακριβώσουν στοιχεία για τους ιθύνοντες, μεταξύ των οποίων είναι πρόσωπα με ψευδώνυμα, αλλά και υπαρκτά ονόματα, τα οποία συμμετέχουν στο κόλπο γκρόσο ρεζιλέματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την εμπλοκή της ΚΥΠ, της ΕΥΠ και άλλων υπηρεσιών αναμένεται να διαπιστωθούν οι υποψίες περί υβριδικού πολέμου, ο οποίος ωστόσο λαμβάνει χώρα σε κομβική χρονική στιγμή για την Κύπρο, λόγω Κυπριακής Προεδρίας, αλλά και επερχόμενων βουλευτικών εκλογών και προκαλεί, σύμφωνα με το περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποσταθεροποίηση, αλλά δίνει και το έναυσμα επικράτησης λαϊκίστικων προσεγγίσεων και δυνάμεων.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ανακριτών καταδεικνύουν καλοστημένο σχέδιο, για την εκτέλεση του οποίου ξοδεύθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά. Η διαδρομή του χρήματος, τα ταξίδια, τα εισιτήρια, τα εστιατόρια και ξενοδοχεία στα οποία έγιναν συναντήσεις με τους Γιώργο Λακκοτρύπη και Γιώργο Χρυσοχόο επιτρέπουν στις διωκτικές αρχές να εντοπίσουν τα ίχνη και από πού ξεκίνησε αυτή η νέα υπόθεση.

Η αποκάλυψη και ο σάλος

Στις 8 Ιανουαρίου το 2026 κυκλοφόρησε ευρέως στην πλατφόρμα Χ το βίντεο που προκάλεσε σάλο. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, όπου μετέβη δύο φορές, ότι ουδέποτε γνώριζε ή συγκατέθεσε σε οπτικογράφιση των συνδιαλέξεών του με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι συζητήσεις με τους φερόμενους επενδυτές ήταν πολύωρες, καθώς στο μονταρισμένο βίντεο που προβάλλεται έχουν απομονωθεί αποσπασματικά δηλώσεις με διαφορετική αλληλουχία, ώστε να παρουσιάζεται το στοχευμένο αποτέλεσμα που προβλήθηκε.

Μοναδικό υπαρκτό πρόσωπο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, δικηγόρος με συγκεκριμένο όνομα από την Ολλανδία, ο οποίος τον Ιούνιο του 2025 επικοινώνησε με τον Γιώργο Λακκοτρύπη και του ανέφερε ότι εκπροσωπούσε ένα οικογενειακό γραφείο στην Ολλανδία, το οποίο ενδιαφερόταν να επενδύσει στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο. Του πρότεινε γνωριμία με τους πελάτες του και να εξετάσουν τρόπους συνεργασίας.

Ανταλλάγησαν ηλεκτρονικά μηνύματα, στα οποία πρόσωπο με το όνομα Florin Georghiou συστηνόταν ως συνέταιρος στην εταιρεία Stratix Wealth στο Νότιο Άμστερνταμ. Eπανέλαβε το ενδιαφέρον του εκ μέρους της Stratix Wealth για μεγάλες επενδύσεις τον τομέα της ενέργειας. Το Ιούλιο πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Γιώργου Λακκοτρύπη και του Florin Georghiou. Στη συζήτηση αναπτύχθηκαν προφορικώς οι προθέσεις του επενδυτή, ολλανδικής καταγωγής.

Άμστερνταμ και Λονδίνο

Η επόμενη επαφή ήταν διά ζώσης και διευθετήθηκε στο Άμστερνταμ τον μήνα Ιούλιο. Στον κύριο Λακκοτρύπη στάλθηκαν εισιτήρια με την Aegean και διαμονή σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

Αργότερα, ο Florin Georghiou προσκάλεσε για συνάντηση τον Γιώργο Λακκοτρύπη στο Λονδίνο, την πρώτη βδομάδα Σεπτεμβρίου. Στάλθηκαν στον κύριο Λακκοτρύπη αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Στις συγκεκριμένες συναντήσεις ο Florin Georghiou συνοδευόταν από ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπούσε, όπως ανέφερε, τον επενδυτή.

Στα βαθιά των επενδύσεων

Ο Florin Georghiou παρέλαβε από τον Γιώργο Λακκοτρύπη μελέτη που είχε ετοιμάσει για το ενεργειακό τοπίο της Κύπρου και τις προοπτικές. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε έμβασμα στον τραπεζικό του λογαριασμό για τις υπηρεσίες του. Ανάλογες πληρωμές ακολούθησαν από τον ίδιο λογαριασμό τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025.

Πρώτη τηλεδιάσκεψη με Χρυσοχόο

Προς το τέλος Οκτωβρίου διευθετήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Florin Georghiou και του CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργου Χρυσοχόου, με σκοπό την παρουσίαση του έργου του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού που κατασκευάζει η εταιρεία στο Βασιλικό. Τη συνάντηση επιδίωξε ο ίδιος ο Florin Georghiou, ισχυριζόμενος ότι, γνώριζε για τη Cyfield και ήθελε να επενδύσουν σε ώριμο έργο. Αυθημερόν υπογράφηκε συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ StratiX Wealth και Cyfield, για να προχωρήσουν σε βάθος ανάλυση του έργου του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού.

Οι επαφές με το Προεδρικό

Τον Νοέμβριο του 2025 διευθετήθηκαν τηλεδιασκέψεις και με άλλες εταιρείες για παρουσίαση των ενεργειακών τους έργων. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Florin Georghiou με τον Γιώργο Χρυσοχόο στο Λονδίνο.

Νέα συνάντηση του Florin Georghiou με τον Γιώργο Λακκοτρύπη πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στο Άμστερνταμ, με τις πτήσεις, τη διαμονή και τους χώρους συνάντησης να διευθετούνται κατά τον ίδιο τρόπο.

Ακολούθησε το ίδιο διάστημα τηλεδιάσκεψη με τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, στο πλαίσιο της οποίας ο κύριος Χαραλάμπους παρείχε πληροφόρηση για τη διαδικασία των μεγάλων επενδύσεων και ενημέρωνε για τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που ακολουθούνται. Στις επίμονες ερωτήσεις των φερόμενων επενδυτών ως προς τον τρόπο που θα μπορούσαν οι επενδυτές να στηρίξουν το έργο της κυβέρνησης, ο κύριος Χαραλάμπους αναφέρθηκε σε παραδείγματα άλλων εταιρειών, οι οποίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) συνεισέφεραν σε συγκεκριμένα κοινωφελή έργα.

Λόγω του μεγέθους της φερόμενης επένδυσης, των 150 εκατομμυρίων, προσκάλεσε τους φερόμενους επενδυτές στην Κύπρο για συνάντηση στο Προεδρικό προκειμένου να συναντήσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η διαδρομή των χρημάτων

Το χρονικό της εξαπάτησης, τα δεδομένα που συνέλεξε η Αστυνομία και ενόψει των καταθέσεων των Χαράλαμπου Χαραλάμπους και Γιώργου Χρυσοχόου που αναμένεται να ρίξουν κι άλλο φως στις ενέργειες των φερόμενων επενδυτών, δίνουν κατεύθυνση στις διωκτικές αρχές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδρομή των συναντήσεων και πληρωμών, προκειμένου να εντοπίσουν ποιοι κρύβονται πίσω από την κατασκευή του βίντεο που έχει αναστατώσει το πολιτικό σκηνικό και λαμβάνει διαστάσεις και σε ελληνικά και ξένα Μέσα Ενημέρωσης.

Σε εξέλιξη η ετοιμασία επιστημονικών εκθέσεων

Η κατάθεσή του Γιώργου Λακκοτρύπη αξιολογείται, δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Βύρωνας Βύρωνος και θα αποφασιστεί, όπως είπε, η κατεύθυνση των ερευνών στη βάση των οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, σημείωσε, αναμένονται οι επιστημονικές εκθέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι θα χρειαστεί να καταθέσουν, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για τη χρονική στιγμή. Ο κύριος Βύρωνος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συστηματική επικοινωνία μεταξύ του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του Αρχηγού της Αστυνομίας, με στόχο την αξιολόγηση των δεδομένων και τη νομική καθοδήγηση της έρευνας. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ενημέρωση κατά πόσον οι οδηγίες αυτές αλλάζουν ή επανακαθορίζουν το αντικείμενο της διερεύνησης, ούτε αν αφορούν συγκεκριμένα πιθανά ποινικά αδικήματα ή διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο χειρισμός του οπτικοακουστικού υλικού. Ξεκαθάρισε ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο.

«Η έρευνα γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο που είδαμε στη δημοσιότητα», ανέφερε συγκεκριμένα. Σε σχέση με τον λογαριασμό που ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Βύρωνος σημείωσε ότι συνεχίζεται η διερεύνηση, τόσο της προέλευσής του όσο και οτιδήποτε συνδέεται με το υλικό, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με τα χθεσινά δεδομένα.