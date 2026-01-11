Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε ισχύ τίθεται από το βράδυ της Κυριακής κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές και μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα παράλια, με το ενδεχόμενο πτώσης χαλαζιού να θεωρείται αυξημένο.

Στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται χιονόπτωση, η οποία κατά τόπους και παροδικά ενδέχεται να είναι πυκνή, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές του Τροόδους.

Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 35 με 55 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ τοπικά η συνολική βροχόπτωση ενδέχεται να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά σε διάστημα 24 ωρών, κυρίως στα παράλια και τα ορεινά.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συστήνεται στενή παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων των αρμόδιων αρχών.