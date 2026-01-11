Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής - Χαλάζι στα παράλια και πυκνή χιονόπτωση στα ορεινά

Σε ισχύ τίθεται από το βράδυ της Κυριακής κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές και μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα παράλια, με το ενδεχόμενο πτώσης χαλαζιού να θεωρείται αυξημένο.

Στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται χιονόπτωση, η οποία κατά τόπους και παροδικά ενδέχεται να είναι πυκνή, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές του Τροόδους.

Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 35 με 55 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ τοπικά η συνολική βροχόπτωση ενδέχεται να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά σε διάστημα 24 ωρών, κυρίως στα παράλια και τα ορεινά.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συστήνεται στενή παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων των αρμόδιων αρχών.

 

Tags

ΚαταιγίδαΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣΒΡΟΧΕΣΧΙΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα