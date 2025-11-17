Η ΠΟΕΔ προειδοποιεί να κατεβάσει ρολά: Στάση εργασίας έξω από τη Βουλή αν ανοίξει η κατ’ άρθρον συζήτηση για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

«Σε περίπτωση που αρχίσει η κατ’ άρθρον συζήτηση έχουμε αποφασίσει όπως προχωρήσουμε σε στάση εργασίας την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου από τις 7:30 μέχρι και τις 9:00 το πρωί» είπε σε δηλώσεις της στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ολοκλήρωση της σημερινής έκτακτης συνεδρίας της ΠΟΕΔ με την κ. Βασιλείου να διευκρινίζει ότι δεν είναι αυτοσκοπός η απεργία, είναι το «ύστατο μέτρο το οποίο θα λάβουμε αφού δεν μας δίνουν άλλη επιλογή. «Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις από πλευράς συγκεκριμένου κοινοβουλευτικού κόμματος για το τι θα πρέπει να προηγηθεί της έναρξης της κατ’αρθον, αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις και σε περίπτωση που ξεκινήσει η διαδικασία τότε θα πάμε σε στάση εργασίας και διαμαρτυρία έξω από την Βουλή» συμπλήρωσε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ.