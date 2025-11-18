Στα άκρα η σύγκρουση για την αξιολόγηση - Ούτε βήμα πίσω καθηγητές και δάσκαλοι

Δεν λέει να κοπάσει η φουρτούνα που έχει ξεσπάσει στον τομέα της παιδείας, με αφορμή το νομοσχέδιο για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η αλλαγή της ώρα διεξαγωγής της αυριανής συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, δεν ήταν αρκετή για να πειστεί η ΟΕΛΜΕΚ να αναβάλει ή έστω να μεταφέρει για αργότερα την εξαγγελθείσα για τις 7:30 το πρωί στάση εργασίας και διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, την ίδια στιγμή που στάση εργασίας ετοιμάζει και η ΠΟΕΔ. Η εικόνα που διαμορφώνεται τα τελευταία 24ωρα δείχνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε ένταση, όπου οι οργανώσεις και το υπουργείο μοιάζουν να κινούνται σε παράλληλες τροχιές χωρίς σημεία σύγκλισης.

Η αρχή στον δημόσιο διάλογο έγινε χθες με τους οργανωμένους γονείς μέσης εκπαίδευσης να διαμαρτύρονται προς το Υπουργείο Παιδείας ότι λόγω της προγραμματισμένης στάσης εργασίας είναι αδύνατο 48 χιλιάδες μαθητές να βρεθούν την Τετάρτη στις 11.00 το πρωί στο σχολείο τους. Μερικές ώρες αργότερα το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για τους μαθητές που δεν θα βρίσκονται στο σχολείο τους, μετά τη λήξη της στάσης εργασίας, θα καταγράφονται οι απουσίες αλλά δεν θα προσμετρώνται. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ, σύμφωνα με την οποία η στάση εργασίας αλλά και η διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, θα γίνει κανονικά.

Η Επιτροπή Παιδείας μετέφερε τη συζήτηση από τις 9:00 στις 14:00 το μεσημέρι, για να μπορέσουν να γίνουν κανονικά τα μαθήματα, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν στα σχέδια της ΟΕΛΜΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι η οργάνωση στην πρώτη της ανακοίνωση, μέσα από την οποία απέρριψε για άλλη μια φορά το σχέδιο αξιολόγησης, και γνωστοποίησε τη λήψη μέτρων είχε αναφέρει ότι ο λόγος που θα πάνε έξω από τη Βουλή στις 9.00 το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου ήταν επειδή την ίδια ώρα η Επιτροπή Παιδείας θα άρχιζε την κατ' άρθρον συζήτηση. Η συνεδρία άλλαξε ώρα ωστόσο η ΟΕΛΜΕΚ δεν άλλαξε... στάση.

«Λουκέτο» και στα δημοτικά

Και ενώ οι δηλώσεις από πλευράς υπουργείου-κυβέρνησης και ΟΕΛΜΕΚ διαδέχονταν η μία την άλλη, και η ΠΟΕΔ μπήκε χθες και επίσημα στο παιχνίδι των μέτρων. Όπως ανέφερε η πρόεδρος της οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής έκτακτης συνεδρίας της ΠΟΕΔ «σε περίπτωση που αρχίσει η κατ' άρθρον συζήτηση έχουμε αποφασίσει όπως προχωρήσουμε σε στάση εργασίας την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου από τις 7:30 μέχρι και τις 9:00 το πρωί». «Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις από πλευράς συγκεκριμένου κοινοβουλευτικού κόμματος για το τι θα πρέπει να προηγηθεί της έναρξης της κατ' άρθρον συζήτησης, αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις και σε περίπτωση που ξεκινήσει η διαδικασία τότε θα πάμε σε στάση εργασίας και διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή» συμπλήρωσε η κ. Βασιλείου. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η αντίρρηση της ΠΟΕΔ στο να αρχίσει η κατ' άρθρο συζήτηση έγκειται στο γεγονός ότι επειδή δεν είναι ένα νομοθέτημα με το οποίο συμφωνούν εκπαιδευτικοί και Υπουργείο Παιδείας, και επειδή ήδη έχει γίνει γνωστό ότι κόμματα ετοιμάζουν αριθμό τροπολογιών υπάρχει η ανησυχία ότι αυτές μπορεί και να αφορούν άξονες της πρότασης με τους οποίους συμφωνούν. «Δεν είναι αυτοσκοπός μας η στάση εργασίας, όπως δεν είναι αυτοσκοπός και η κλιμάκωση των μέτρων, ωστόσο εξωθούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση» κατέληξε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Η «είσοδος» και της ΠΟΕΔ ενισχύει πλέον το μέτωπο των αντιδράσεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η κρίση δεν αφορά πλέον μόνο τη μέση εκπαίδευση αλλά ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας σχολικής κοινότητας.

Παρέμβαση ΠτΔ

«Έναν χρόνο τώρα ακούμε τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ. Έγιναν συναντήσεις, έγινε προσπάθειες, με αλλαγές που δεν επηρεάζουν τη φιλοσοφία της πρότασης την οποία καταθέσαμε, για να βρεθεί η χρυσή τομή ωστόσο από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ δεν βλέπουμε διάθεση για να προχωρήσει η μεταρρύθμιση» είπε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Της ανακοίνωσης μέτρων από πλευράς και της ΠΟΕΔ, προηγήθηκε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος υπενθυμίζοντας το πρόστιμο των 60 εκατ. ευρώ το οποίο ενδέχεται να επιβληθεί στη χώρα μας, αν δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα (το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα ορόσημα που έχουν τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης), είπε ότι «δεν γίνεται εν έτει 2025 κάποιοι να αρνούνται την αξιολόγηση. Όλοι μας αξιολογούμαστε καθημερινά».

Σεξιστικές αναφορές απο Ταλιαδώρο

«Αν δεν θέλετε να χάσουμε τα 60 εκατ. ευρώ, κάντε μια παρέμβαση προς την υπουργό σας για να τη συνέτισεται», απάντησε στον ΠτΔ ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ο οποίος «έσταξε μέλι» μιλώντας για την Αθηνά Μιχαηλίδου. Η φράση του «η υπουργός Παιδείας βρίσκεται σε διάσταση με την αλήθεια» διαδέχθηκε κάποια λεπτά αργότερα το «βρέθηκε μια γυναίκα… μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης». Έπειτα ο κ. Ταλιαδώρος, άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει ο Πρόεδρος να καλέσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί όπως είπε «δεν μας έχει ακούσει και η άποψη που έχει σχηματίσει προέρχεται μόνο από τα όσα του μεταφέρει η υπουργός».

Η αναφορά του κ. Ταλιαδώρου προκάλεσε αντιδράσεις. Η επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, καταδίκασε δημόσια τη συγκεκριμένη φράση, χαρακτηρίζοντάς την σεξιστική και υποτιμητική για τις γυναίκες που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης. Τόνισε ότι ο δημόσιος διάλογος πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό και χωρίς αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων, επισημαίνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις υπονομεύουν την ισότιμη παρουσία των γυναικών στη δημόσια ζωή. Στα λεγόμενα του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ αντέδρασε μεταξύ άλλων και η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο Ταλιαδώρου ως «ατυχέστατο και κατακριτέο», ενώ εξέφρασε την ελπίδα αυτή να μην είναι «κουλτούρα διδασκόμενη». Αναμένει, όπως έγραψε, καταδικαστικές τοποθετήσεις αλλά και απολογία από τον ίδιο.

Αβέβαιο το αύριο

Με τις δύο μεγάλες εκπαιδευτικές οργανώσεις αποφασισμένες να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας και το υπουργείο αμετακίνητο στη θέση του για ανάγκη προώθησης της μεταρρύθμισης, το κλίμα παραμένει τεταμένο. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη Βουλή και στις επόμενες κινήσεις των κομμάτων, που θα καθορίσουν όχι μόνο την έναρξη της κατ' άρθρον συζήτησης, αλλά και την έκταση των κινητοποιήσεων που ενδέχεται να ακολουθήσουν.