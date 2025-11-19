Επιμένει προκαλώντας τους πάντες ο Ταλιαδώρος

«Δεν απολογούμαι γι’ αυτό που είπα, αλλά αν κάποιος θίχτηκε από αυτό, το αποσύρω», ήταν τα ακριβή λόγια του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρου, ο οποίος επιμένει στη θέση ότι δεν είναι σεξιστική η φράση του «μετά από 50 χρόνια, ήρθε μια γυναίκα υπουργός να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης». Σε χθεσινές του παρεμβάσεις σε ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε από αξιωματούχους, επιτρόπους, βουλευτές, ακόμα και εκπαιδευτικούς- συνδικαλιστές, δεν απολογήθηκε για το σχόλιό του.

«Δεν ήταν σεξιστικό»

Ο Δημήτρης Ταλιαδώρος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει την υπουργό ή τις γυναίκες, επιμένοντας ότι το σχόλιό του «δεν ήταν σεξιστικό». Σημείωσε ότι «αν θίχτηκε οποιοσδήποτε, το σχόλιο αποσύρεται», διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό «δεν αποτελεί απολογία». Επανέλαβε ότι η κοινωνική αντίδραση είναι σεβαστή, αλλά τόνισε ότι πρέπει «να δούμε την ουσία» και ότι ο ίδιος έχει αποδείξει τον σεβασμό του προς τις γυναίκες. Διερωτήθηκε κατά πόσο «ποινικοποιήσαμε τη λέξη γυναίκα» και έφερε ως παράδειγμα ότι, αν κάποιος χαρακτηρίσει μια γυναίκα πολιτικό ως «εξαίρετη», αυτό δεν μπορεί να θεωρείται σεξιστικό. Σε όλες του τις τοποθετήσεις επέμενε ότι δεν απολογείται και ότι δεν είχε καμία πρόθεση υποτίμησης.

Η απάντηση Μιχαηλίδου

Με τις χθεσινές του δηλώσεις ο κ. Ταλιαδώρος έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά, δίνοντας την ίδια στιγμή πάσα στην υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία σε δηλώσεις της είπε, μεταξύ άλλων, ότι το άκρως ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο το σεξιστικό σχόλιο του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος «δείχνει να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι σεξιστικό». «Τέτοιου είδους σχόλια και αναφορές δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τους εκπαιδευτικούς, ούτε την εκπαίδευση γενικά και το σύγχρονο σχολείο… δεν μπορεί να καταφεύγει κανείς σε τέτοιου είδους σχόλια, γενικά αλλά και ειδικά όταν μιλάμε για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να μιλάμε υπεύθυνα και με επιχειρήματα», πρόσθεσε η Αθηνά Μιχαηλίδου.

Τον έκραξαν οι πάντες

Τόσο η αναφορά του κ. Ταλιαδώρου όσο και η άρνησή του να απολογηθεί και να αποσύρει, πυροδότησαν σειρά από δηλώσεις και τοποθετήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους να επαναλαμβάνουν ότι οφείλει να απολογηθεί. «Είναι κρίμα ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ να ασπάζεται τέτοιου είδους απόψεις», είπε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρήστος Χριστοφίδης, ενώ από πλευράς ΔΗΣΥ, ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης μίλησε για «αχρείαστο σχόλιο» καλώντας τον κ. Ταλιαδώρο να απολογηθεί. Είχε προηγηθεί γραπτή ανακοίνωση από την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία ήταν από τους πρώτους που αντέδρασε, και σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» ανέφερε ότι «τα σεξιστικά σχόλια μάς πάνε δυστυχώς πίσω. Ο σεξισμός δεν συνιστά επιχειρηματολογία και αφαιρεί αντί να προσθέτει στον δημόσιο διάλογο». Ανάρτηση με την οποία επέκρινε με δριμύτητα τα λεχθέντα από τον κ.Ταλιαδώρο έκανε από το βράδυ της Δευτέρας και ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

«Η ικανότητα κάποιου να επιχείρησει να αλλάξει ένα σύστημα για το οποίο όλοι διαμαρτυρόμαστε ότι είναι προβληματικό, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το αν είναι άντρας η γυναίκα», σημείωσε με τη σειρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς. Πρόσθεσε δε ότι το συγκεκριμένο δεν ήταν το μόνο ατόπημα του κ. Ταλιαδώρου, ο οποίος, όπως είπε, άφησε να εννοηθεί ότι οι βουλευτές είναι άσχετοι και δεν ξέρουν για ποιο πράγμα συζητούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τους ίδιους βουλευτές τους οποίους πριν απο κάποιους μήνες χαρακτήρισε ως «πιασμένους» από ιδιωτικά συμφέροντα.

«Ατυχέστατο σχόλιο, με το οποίο δεν συμφωνούμε και θέλω να πιστεύω ότι ήταν εν βρασμώ που λέχθηκε», σχολίασε ο πρόεδρος των οργανωμένων γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου. Αργά χθες το απόγευμα παρενέβη στον δημόσιο διάλογο με γραπτή της δήλωση και η επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, τονίζοντας πως «εν έτει 2025, μετά από την Γκάντι, τη Θάτσερ, τη Μελόνι, μετά από τις δύο γυναίκες να βρίσκονται στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθε ο κ. Ταλιαδώρος να ξεσκεπάσει την αλήθεια που κρυβόταν καλά κάτω από το γιορτινό περιτύλιγμα της ισότητας. Πίσω από κάθε προσβολή, κάθε επίθεση, κάθε προσπάθεια κάμψης της οποίας αντίστασης για τη διεκδίκηση του δικαίου, του διαλόγου, του επαγγελματισμού, της αλλαγής, κρύβονται ιδανικά πολύ πιο ψηλά από ένα μπεγλέρι που γυροφέρνει στα δάκτυλά του με αντρική σιγουριά».

Φωνές και εντός ΟΕΛΜΕΚ

Αντιδράσεις υπήρξαν και από πλευράς εκπαιδευτικών. Να απολογηθεί για το ατυχέστατο σχόλιό του ζήτησε από τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ και η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί, από όλες τις βαθμίδες, που έσπευσαν δημόσια να καταδικάσουν με αναρτήσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τις αναφορές Ταλιαδώρου. Από τους πρώτους που αντέδρασαν ήταν ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Αντρέας Μαυράτσας, ο οποίος σε δηλώσεις του χθες στον Πολίτη 107.6 &97.6 ανέφερε ότι ο κ. Ταλιαδώρος οφείλει να απολογηθεί, καθώς «τέτοια σχόλια δεν τιμούν κανένα, αντιθέτως το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από το γιατί διαμαρτύρονται οι εκπαιδευτικοί για το νέο σχέδιο αξιολόγησης». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το θέμα θα τεθεί ενώπιον των συλλογικών οργάνων της ΟΕΛΜΕΚ για να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.