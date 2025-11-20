Από βουλευτές... διαπραγματευτές για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Ρόλο διαμεσολαβητή στο ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, επιχειρώντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το νέο σχέδιο που προώθησε το Υπουργείο Παιδείας. Το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, με την κυβέρνηση να εισηγείται ριζικές αλλαγές, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Κατά τη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει κύκλος διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς –εκπαιδευτικές οργανώσεις, υπουργό Παιδείας και αρμόδιες υπηρεσίες– με στόχο να φτάσει στην ολομέλεια ένα νομοσχέδιο βελτιωμένο και πιο αποδεκτό. «Αυτό που εσείς λέτε ότι δεν έκανε το Υπουργείο Παιδείας, θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε εμείς και μάλιστα άμεσα», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την τοποθέτηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, η οποία συμμετείχε διαδικτυακά λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης. Η υπουργός υπογράμμισε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση αλλά και την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών. «Αυτό που έχουμε υποβάλει είναι ένα σύγχρονο, ευέλικτο και εφαρμόσιμο σύστημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει η ωριμότητα «να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων». Τόνισε, επίσης, ότι αρκετά από τα αιτήματα των οργανώσεων έχουν «συνδικαλιστική και όχι παιδαγωγική φύση».

«Ελλείψεις, ασάφειες και στρεβλώσεις»

Οι πρόεδροι των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων επανέλαβαν τις θέσεις τους, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις. Ο Δημήτρης Ταλιαδώρος (ΟΕΛΜΕΚ) μίλησε για «σχέδιο γεμάτο ελλείψεις, αδυναμίες και ασάφειες και όχι μια ολοκληρωμένη πρόταση». Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Λυσάνδρου (ΟΛΤΕΚ) υπογράμμισε ότι «ο επιθεωρητής–σύμβουλος πρέπει να φύγει και η διαμορφωτική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από τη σχολική μονάδα, υπό την εποπτεία του διευθυντή». Η Μύρια Βασιλείου (ΠΟΕΔ) ανέφερε πως αν το νομοσχέδιο δεν κατατίθετο τον Μάιο, «θα είχαμε χρόνο και ίσως να ερχόμασταν ενώπιόν σας με κάτι που θα συμφωνούσαμε, ενδεχομένως».

Οι βουλευτές όλων των κομμάτων εμφανίστηκαν μεν αισιόδοξοι για την προοπτική συνεννόησης, δεν έκρυψαν όμως τον προβληματισμό τους για επίμαχες πρόνοιες του νομοσχεδίου, αλλά και τη δυσφορία τους σχετικά με το ότι, οι οποίες συζητήσεις έγιναν σε επίπεδο υπουργείου δεν έφεραν σύγκλιση απόψεων, δουλειά που οφείλουν να επιχειρήσουν να κάνουν τώρα οι ίδιοι.

Παρά τις εντάσεις, η Επιτροπή Παιδείας φαίνεται αποφασισμένη να επιχειρήσει την τελευταία μεγάλη προσπάθεια σύγκλισης πριν το νομοσχέδιο οδηγηθεί στην ολομέλεια, κάτι που θα πρέπει, λόγω και του προστίμου των 60 εκατ. ευρώ που κινδυνεύει να χάσει η Κύπρος, να γίνει εντός του 2025.

«Θέλουμε αξιολόγηση αλλά...»

Μπορεί οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη χθεσινή στάση εργασίας να ξεπερνούν τις 5 χιλιάδες, ωστόσο λίγοι ήταν εκείνοι που επέλεξαν να βρεθούν έξω από τη Βουλή, για να διαμαρτυρηθούν. Μερικές μόνο δεκάδες μέλη της ΟΕΛΜΕΚ συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα όπως «θέλουμε νέα αξιολόγηση, όχι οπισθοδρόμηση» και «φέρτε αξιολόγηση αξιοκρατική, όχι προχειρότητες μέσα στη Βουλή». Η χθεσινή κινητοποίηση αποτέλεσε ακόμη μία ένδειξη του αυξημένου εκνευρισμού που επικρατεί στον χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την αξιολόγηση έχει ανοίξει εκ νέου έναν κύκλο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ οργανωμένων εκπαιδευτικών, Υπουργείου Παιδείας και πολιτικών κομμάτων.

Έντονος ο Ταλιαδώρος

Στο επίκεντρο της χθεσινής ημέρας βρέθηκε η σκληρή κριτική της ΟΕΛΜΕΚ προς την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης, Δημήτρης Ταλιαδώρος, χαρακτήρισε «γελοίο» το προτεινόμενο σχέδιο, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να λειτουργούμε με πρόνοιες και κανονισμούς του ’76. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να δεχτούμε το όποιο σύστημα μας προταθεί, ιδιαίτερα ένα σύστημα με το οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει». Ο κ. Ταλιαδώρος εξέφρασε την ενόχληση των εκπαιδευτικών και για το γεγονός ότι, όπως είπε, «είναι προσβλητικό να ακούμε από επίσημα χείλη πως δεν υπάρχει αξιολόγηση σήμερα». «Θέλουμε ένα νέο σύστημα που να είναι αξιοκρατικό, δίκαιο και λειτουργικό», τόνισε, καλώντας παράλληλα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, όπως έκανε και στο ζήτημα της ΑΤΑ, ενώ ζήτησε από τα κόμματα «να στηρίξουν τα αιτήματα των οργανωμένων εκπαιδευτικών» και «μια αξιολόγηση που να τιμά τον Κύπριο εκπαιδευτικό και τα ουσιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ παρέδωσε υπόμνημα στην πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η οποία σημείωσε ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών «θα ληφθούν υπόψη, όπως και οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων», αλλά δεν παρέλειψε να σχολιάσει το πόσο προβληματικό είναι να καταλήγουν στη Βουλή νομοσχέδια που δεν έχουν τύχει συμφωνίας από όλους, αφήνοντας στο Κοινοβούλιο την ευθύνη εξεύρεσης λύσεων.

Μόλις το 5% πήγε σχολείο

Η στάση εργασίας προκάλεσε σημαντικές ανατροπές στη λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, μόλις το 5% των μαθητών Παγκύπρια προσήλθε στις σχολικές μονάδες μετά το πέρας της απεργιακής κινητοποίησης, γεγονός που οδήγησε τους διευθυντές να καλέσουν ακόμη και αυτούς να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι υπήρξαν δύο σχολικές μονάδες που επέλεξαν διαφορετική διαχείριση: το Λύκειο Αγρού, όπου τα μαθήματα συνεχίστηκαν διαδικτυακά με συμμετοχή 85% των μαθητών, και η Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου, όπου από τους 119 μαθητές συμμετείχαν διαδικτυακά οι 75. Στην Πάφο, η προσέλευση στα γυμνάσια έφτασε το 10%, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία, ενώ στα Λύκεια δεν ξεπέρασε το 1,5%.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, έκανε λόγο για «ταλαιπωρία 42.000 μαθητών και των γονιών τους» και δήλωσε πως το υπουργείο «δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί» των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι έγιναν όλες οι ενέργειες για να επανέλθουν οι μαθητές στις τάξεις τους από τις 11:00, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι χθεσινές απουσίες «θα καταμετρηθούν αλλά δεν θα προσμετρηθούν» και ότι θα αποφευχθεί το όποιο διαγώνισμα ήταν προγραμματισμένο.