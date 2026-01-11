Προσοχή: Μειωμένη ορατότητα σε δρόμους προς Τρόοδος

Ρωσία: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επίθεση στη Βορονέζ

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολειό και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, πρόσθεσε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Η πόλη μας υπέστη μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», σημείωσε χρησιμοποιώντας τον όρο της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το πλήρες εύρος της επίθεσης εναντίον της Βορονέζ, που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

