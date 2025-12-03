Στις 10.078 οι άνεργοι τον Νοέμβριο

Αύξηση σε μηνιαία βάση παρουσίασε τον Νοέμβριο ο αριθμός των ανέργων, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2025 ανήλθε σε 10.924 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2025 αυξήθηκε στα 10.078 άτομα, σε σύγκριση με 9.723 τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε σε χαμηλό 24 ετών, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2001.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 163 άτομα ή 1,5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, της μεταποίησης, του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.