Επιστρέφουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την αξιολόγηση

Το είπε και το έκανε η ΠΟΕΔ. Μετά τις προειδοποιήσεις για λήψη μέτρων, η Οργάνωση προχωρά την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε δίωρη στάση εργασίας (07:30–09:05), αντιδρώντας στην προώθηση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προς ψήφιση στην ολομέλεια. Η ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, προχθές λειτούργησε ως καταλύτης, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να επιχειρούν μέχρι και την ύστατη στιγμή να μπλοκάρουν την ψήφισή του. «Το νομοσχέδιο δεν φέρει τη σύμφωνη γνώμη μας», δήλωσε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, τονίζοντας ότι οι εισηγήσεις των εκπαιδευτικών δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη. Στο ίδιο κλίμα κινείται και η ΟΕΛΜΕΚ, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας συνεδρίασε χθες το απόγευμα εξετάζοντας τη λήψη μέτρων και στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης να παραμένει ανοικτό. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η ΟΕΛΜΕΚ είχε προχωρήσει τις προηγούμενες εβδομάδες σε τρίωρη στάση εργασίας σε μια προσπάθεια τότε να αποτρέψει την έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης στην Επιτροπή Παιδείας, ενώ η ΠΟΕΔ τότε, παρά το γεγονός ότι είχε εξαγγείλει και αυτή μέτρα, τα ανέστειλε σε μια προσπάθεια ένδειξης καλής θελήσεως ενόψει τότε και των διαβουλεύσεων που είχαν ανακοινωθεί από την Επιτροπή Παιδείας.

Επιστολή Παναγίδη

Σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις ως προς τον τρόπο υλοποίησης του νέου συστήματος. Ο γενικός διευθυντής του ΥΠΑΝ, Μάριος Παναγίδης, απέστειλε στην ΠΟΕΔ και τις υπόλοιπες οργανώσεις επιστολή, με την οποία παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής της οικονομικής πτυχής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης. Η επιστολή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να επεξηγηθεί αναλυτικά τι θα γίνει, πώς θα γίνει και σε ποιον χρονικό ορίζοντα, ειδικά σε μια συγκυρία όπου οι οργανώσεις ζητούν διαφάνεια και σαφείς δεσμεύσεις για τις πρακτικές συνέπειες του νομοσχεδίου στη σχολική καθημερινότητα.

Μετά την ψήφιση

Όπως ξεκαθαρίζεται στην επιστολή, η οικονομική πτυχή δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή και θα ενεργοποιηθεί μόνο μετά την ψήφιση των κανονισμών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει επιμόρφωση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η οποία θα λειτουργήσει ως απαραίτητο στάδιο προετοιμασίας πριν την εφαρμογή των μέτρων που επηρεάζουν το διδακτικό ωράριο και τη στελέχωση των σχολείων.

Σεπτέμβριος 2026

Η πρώτη φάση της εφαρμογής τοποθετείται στον Σεπτέμβριο του 2026. Από τότε θα παραχωρείται μία διδακτική περίοδος σε κάθε σχολική μονάδα –νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία και δημοτικά– για την άσκηση των καθηκόντων του Παιδαγωγικού Συμβούλου. Παράλληλα, στα σχολεία που συμμετέχουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) θα συνεχιστεί η παραχώρηση χρόνου έως δύο διδακτικών περιόδων για τον συντονισμό του προγράμματος. Η επιστολή επισημαίνει ότι αυτές είναι οι μόνες αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή το 2026.

Σεπτέμβριος 2027

Η δεύτερη φάση αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2027 και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αλλαγές στο διδακτικό ωράριο. Από το 2027 θα παραχωρείται μείωση μίας διδακτικής περιόδου σε κάθε νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό, ενώ για τους μέντορες καθορίζεται μείωση δύο ή τριών διδακτικών περιόδων, ανάλογα με τον αριθμό των νεοεισερχομένων που αναλαμβάνουν. Επίσης, στους διευθυντές με διδακτικά καθήκοντα θα παραχωρείται μείωση από μία έως τρεις διδακτικές περιόδους, με μέσο όρο τις δύο, για τη συμμετοχή τους στο νέο σύστημα αξιολόγησης.

Από το 2027 και μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου προχωρά η τρίτη φάση, που αφορά τη διοικητική ενίσχυση της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται η σταδιακή πλήρωση 250 θέσεων ανώτερων εκπαιδευτικών, 24 επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης και δύο πρώτων λειτουργών Εκπαίδευσης. Για τις νέες θέσεις ανώτερων εκπαιδευτικών απαιτείται έγκριση σχεδίου υπηρεσίας πριν την προκήρυξή τους.

Παράλληλα, η επιστολή αναφέρει ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα συζητηθούν με το Υπουργείο Οικονομικών ο μηδενισμός του διδακτικού χρόνου των διευθυντών, η αύξηση του διοικητικού χρόνου των βοηθών διευθυντών και η αύξηση των οργανικών θέσεων στη διεύθυνση νηπιαγωγείων, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τριετίας ή πενταετίας.