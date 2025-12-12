Ιεροκηπία: Επανέρχεται το σχέδιο αξιοποίησης του ιστορικού ΚΕΝ – Στόχος ένας νέος κόμβος εκπαίδευσης, πολιτισμού και καινοτομίας

Ο Δήμος Ιεροκηπίας επαναφέρει στο προσκήνιο την αξιοποίηση του ιστορικού χώρου του παλαιού στρατοπέδου ΚΕΝ, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και πολυλειτουργικού πυρήνα που θα συνδυάζει ιστορία, εκπαίδευση, καινοτομία και κοινωνική προσφορά. Τη σχετική πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Γεροσκήπου του Δήμου Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης.

Ο κ. Σιήκκης υπενθύμισε σε δηλώσεις του στον «Π» ότι το ΚΕΝ αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου και εκτείνεται σε 26.760 τ.μ., με κτιριακές υποδομές συνολικού εμβαδού 3.330 τ.μ. Ο χώρος φέρει πλούσια ιστορία, καθώς από το 1926 έως το 1952 λειτουργούσε ως Μεταξουργείο, ενώ φέρεται να παρήγαγε και υφάσματα για αλεξίπτωτα των βρετανικών δυνάμεων. Από το 1964 και μετά, μετατράπηκε σε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Δήμος, σημείωσε, έχει ήδη προχωρήσει σε δύο προκαταρκτικές μελέτες αξιοποίησης, μία από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και μία από τον Ισραηλινό αρχιτέκτονα κ. Μοσέ.

Το θέμα συζητήθηκε ευρέως και στην πανδημοτική συγκέντρωση του Νοεμβρίου 2022, ενώ το 2023 οι μελέτες παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκτοτε, το ζήτημα παρέμεινε στάσιμο.

Σήμερα όμως, η Επιτροπή Διαμερίσματος Ιεροκηπίας, υπό την προεδρία του κ. Σιήκκη, αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του χώρου, με προοπτική ένταξης του έργου σε ευρωπαϊκά ή διαρθρωτικά προγράμματα χρηματοδότησης.

Μεταξύ των προτεινόμενων χρήσεων περιλαμβάνονται η δημιουργία Δημοτικού Μεγάρου, η ανάπτυξη δομών κοινωνικής πρόνοιας και πολιτιστικής δράσης, η κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης και η δημιουργία μουσειακού χώρου αφιερωμένου στο Μεταξουργείο και τη βιομηχανία μεταξιού.

Παράλληλα εξετάζεται η ίδρυση ιδιωτικού ελληνικού σχολείου (Δημοτικό–Γυμνάσιο–Λύκειο), καθώς και η αξιοποίηση του χώρου για αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση για ίδρυση Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας Έρευνας και Τεχνολογικού Πάρκου Καινοτομίας, κατά το πρότυπο του τεχνοπολιτιστικού πάρκου Λαυρίου, ενώ προωθείται και η ενίσχυση της σύνδεσης του χώρου με την κεντρική πλατεία και το Πάρκο Γλυπτικής, δημιουργώντας έναν ενιαίο αστικό άξονα πολιτισμού και παιδείας.

Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση του ανεξάντλητου συντελεστή δόμησης για εξασφάλιση πόρων που θα χρηματοδοτήσουν την ανακαίνιση των κτηρίων, με ταυτόχρονη διατήρηση ελεύθερων χώρων για τις επόμενες γενιές. «Η εικόνα εγκατάλειψης πρέπει να αποτελεί παρελθόν.

Ο χώρος μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε ζωντανό κύτταρο ανάπτυξης», κατέληξε ο κ. Σιήκκης.