Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Λεμεσός: Έρχεται ιδιωτικό αθλητικό σχολείο στον Ύψωνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το κτήριο του γυμνασίου-λύκειου θα είναι λίγο μεγαλύτερο με 1.380m2. Στο υπόγειο θα κατασκευαστούν πισίνα, αίθουσα ξιφασκίας, αποδυτήρια, σάουνα και γραφεία.

Το πρώτο ιδιωτικό αθλητικό σχολείο θέλουν να φτιάξουν στην περιοχή του Ύψωνα (βόρεια του νέου γηπέδου Λεμεσού) ιδιώτες. Το σχολείο θα είναι κατ' εξοχήν αθλητικό και θα έχει τις κατάλληλες υποδομές για να μπορεί να εξυπηρετεί του αθλητές-μαθητές του. Ξεχωρίζει το γεγονό...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΣΧΟΛΕΙΑΛΕΜΕΣΟΣΙδιωτικός ΤομέαςΓΗΠΕΔΑΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα