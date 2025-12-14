Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο και γιατί διχάζει

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με το νέο νομοσχέδιο, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως τώρα μιας και μέχρι την ψήφισή του ενδέχεται να επέλθουν αλλαγές, η αξιολόγηση μετατρέπεται σε συνεχή και πολυεπίπεδη διαδικασία, με σαφή διαχωρισμό ρόλων, περισσότερα κριτήρια και δικλίδες ασφαλείας. Οι σοβαρές ενστάσεις των εκπαιδευτικών εστιάζονται σε ασάφειες και κενά που ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα καλείται να λύσει το νέο πλαίσιο.

Μπορεί η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα να έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο θα μπορούσε, για τον τομέα της Παιδείας, να χαρακτηριστεί ως «Μεγάλη Εβδομάδα». Ο λόγος δεν είναι άλλος από την επικείμενη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής του νέου σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που πάει κι έρχεται μία δεκαετία, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τώρα που φαίνεται να έφτασε η ώρα για να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, να σβήνουν και να ξαναγράφουν τροπολογίες επί του νομοσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση. Υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες, τόσο από πλευράς κομμάτων όσο και κυρίως από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, με την ΠΟΕΔ να εξαγγέλλει δίωρη στάση εργασίας για την ερχόμενη Πέμπτη, ενόψει της συζήτησης στην ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου. Τι είναι όμως αυτό που αλλάζει; Aπό πού πηγάζει αυτή η ανάγκη; Και τι είναι αυτό που αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τις εκπαιδευτικές οργανώσεις;   Γιατί πρέπει να αλλάξει Αρχίζοντας από το «γιατί πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών», η απάντηση είναι ξεκάθ...

