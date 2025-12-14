Μακελειό σε παραλία στο Σίδνεϊ: Δώδεκα νεκροί μετά από τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή - Συγκλονιστικά βίντεο

Μακελειό σε πολυσύχναστη παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία το πρωί της Κυριακής (14/12). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα νεκροί από την επίθεση των ενόπλων και 29 τραυματίες εκ των οποίων οι έξι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες συμπεριλαμβάνονται και αρκετοί αστυνομικοί. Οι αρχές κάνουν λόγο επίσημα για τρομοκρατικό χτύπημα.

Οι εκατοντάδες αστυνομικοί που βρίσκονται στην πολυσύχναστη παραλία κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο ένοπλους δράστες με την βοήθεια και κάποιων πολιτών.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των τρομοκρατών είναι νεκρός από πυρά των αστυνομικών, ενώ τραυματίας φέρεται και ο δεύτερος δράστης.

Η στιγμή που οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ στην παραλία:

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην παραλία Μπόνταϊ, δύο ένοπλοι άνδρες που κατέφτασαν στο σημείο με βαν, άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς τους λουόμενους.

Σύμφωνα με αναφορές, στο σημείο της επίθεσης πραγματοποιούνταν εκδήλωση στο πλαίσιο της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Στην πολυσύχναστη παραλία σήμανε συναγερμός με τουλάχιστον 800 αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο αλλά και σε ολόκληρη την πόλη του Σίδνεϊ για τον εντοπισμό των ενόπλων.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο ενόπλους λίγη ώρα μετά το μακελειό.

The two shooters in the mass shooting, reportedly at a Hanukkah celebration in Bondi Beach, Sydney, Australia, have been arrested.



«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Βίντεο: Κόσμος τρέχει πανικόβλητος στην παραλία του Σίδνεϊ

Ο ένας από τους δράστες αναγνωρίστηκε ως ο 24χρονος Ναρβίντ Ακράμ

Ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε ότι ένας από τους ένοπλους ήταν ο Ναρβίντ Ακράμ από το Μπόνιριγκ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έφοδο στο σπίτι του Ακράμ στο Μπόνιριγκ.

Γονείς έμπαιναν ασπίδες μπροστά στα παιδιά τους για να τα προστατέψουν

Συγκλονιστικές είναι οι αναφορές που έρχονται από μάρτυρες για την τρομοκρατική επίθεση στο Σϊδνεϊ.

Όπως τόνισαν, είδαν γονείς να μπαίνουν σαν ασπίδες μπροστά στα παιδιά τους για να τα προστατεύσουν από τους πυροβολισμούς.

Βίντεο: Πολίτης αφοπλίζει έναν εκ των δραστών την ώρα που πυροβολεί

Bondi Beach Shooting.

The moment a civilian disarms one of the active shooters in an attack in Bondi. A second shooter can be seen on the bridge retaliating.

Ραβίνος του κινήματος Chabad μεταξύ των νεκρών

Ο ραβίνος Eli Schlanger, απεσταλμένος του ιουδαϊστικού κινήματος Chabad με έδρα το Σίδνεϊ, έχει αναγνωριστεί ως θύμα της μαζικής επίθεσης με πυροβολισμούς σε μια γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόντι, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη.

Εξάλλου η εφημερίδα σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Η αστυνομία εντόπισε και αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό

Η τοπική αστυνομία εξακολουθεί να ζητά από το κοινό να αποφεύγει την παραλία Μπόντι, παρά το γεγονός ότι οι δύο δράστες έχουν εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχει απειλή βόμβας στην περιοχή και οι αρχές προσπαθούν να εξουδετερώσουν αυτό που περιγράφουν ως αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Τι δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού

Κυκλοφόρησε εικόνα ενός εκ των ένοπλων δραστών.

12 οι νεκροί και 29 τραυματίες, η επίσημη ενημέρωση

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς ανέφερε ότι 12 άτομα έχουν σκοτωθεί στο περιστατικό του Σίδνεϊ. Ένας από τους δράστες έχει επίσης σκοτωθεί και ένας άλλος βρίσκεται υπό κράτηση. Ο Μινς αναφέρει ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, ανέφερε ότι 29 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί για να γιορτάσουν μια χαρούμενη περίσταση — την γιορτή του Χανουκά. Και υπήρχαν πάνω από 1.000 άτομα εκεί όταν συνέβη αυτό. Λόγω των περιστάσεων του συμβάντος απόψε, στις 9:36 μ.μ., κήρυξα ότι πρόκειται για τρομοκρατικό συμβάν».

Ένα από τα όπλα των δραστών που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Πρωθυπουργός Αυστραλίας: «Σοκαριστικές και οδυνηρές» οι εικόνες

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τις σκηνές μετά τη φονική επίθεση σε εκδήλωση για το Χανουκά στο Σίδνεϊ «σοκαριστικές και οδυνηρές», καθώς συγκαλεί την επιτροπή εθνικής ασφάλειας.

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο πεδίο και προσπαθούν να σώσουν ζωές», έγραψε ο Αλμπανέζε σε δήλωσή του. «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί».

Επιπλέον, είπε ότι έχει μιλήσει με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας και τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας. «Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση καθώς θα επιβεβαιώνονται περισσότερες πληροφορίες».

Ο Αλμπανέζε συναντάται με την επιτροπή εθνικής ασφάλειας και θα μιλήσει στη συνέχεια από το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τόνι Μπερκ.

Είχαμε προειδοποιητικά σημάδια, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία

Ο αριθμός των νεκρών στο Σίδνεϊ είναι «υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Αμίρ Μαϊμόν, στο Channel 12 News.

Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενη επίθεση, δήλωσε ο Μαϊμόν μετά από συνομιλία με τις αυστραλιανές αρχές, αλλά υπήρχαν προειδοποιήσεις σχετικά με την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Από τις 7 Οκτωβρίου έχουμε δει μια σειρά από ενέργειες εναντίον της εβραϊκής κοινότητας και των θεσμών της, μια σειρά που μόνο εντάθηκε», δήλωσε ο Μαϊμόν, προσθέτοντας ότι έχει δηλώσει δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι «αν ξυπνούσα ένα πρωί και μάθαινα ότι ένας Εβραίος είχε υποστεί σωματική βλάβη, δεν θα αισθανόμουν έκπληξη».

Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένος από αυτή τη μαζική δολοφονία και από την αδυναμία της αυστραλιανής κυβέρνησης να την αποτρέψει».

Ο Μπεν Γκβιρ επιτίθεται στην αυστρλιανή κυβέρνηση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο θάνατος των πολιτών στη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στη γιορτή για τη Χανουκά στην παραλία Μπόντι είναι αποτέλεσμα της απόφασης της αυστραλιανής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γβιρ.

«Ο αντισημιτικός τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά το αίμα των δολοφονημένων βαρύνει την αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε την αναγνώριση ενός «παλαιστινιακού» κράτους και νομιμοποίησε την τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων», υποστηρίζει ο ακροδεξιός υπουργός σε δήλωση στην οποία εκφράζει την υποστήριξή του προς την τοπική εβραϊκή κοινότητα.

Η Αυστραλία ήταν μία από τις πολλές χώρες που ανακοίνωσαν την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: cnn.gr/ protothema.gr