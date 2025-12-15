Μετά την ΠΟΕΔ και η ΟΕΛΜΕΚ πάει σε δίωρη στάση εργασίας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Σε δίωρη στάση εργασίας προχωρά την Πέμπτη η ΟΕΛΜΕΚ, από τις 7.30 μέχρι τις 9.00, μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης, το οποίο συνεδρίασε τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στο ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Όπως αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ, η απόφαση για λήψη απεργιακών μέτρων ελήφθη λόγω της επιμονής, όπως σημειώνει, να προωθηθεί το σχετικό νομοθέτημα χωρίς να επιλύεται το πραγματικό πρόβλημα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης. Σύμφωνα με την Οργάνωση, στα σχολεία καταγράφονται διαχρονικά φαινόμενα ευνοιοκρατίας, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται μέσα από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η ΟΕΛΜΕΚ τονίζει ότι θα επιμείνει μέχρι την τελευταία στιγμή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης, υπογραμμίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί της μέσης εκπαίδευσης θα κληθούν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να απουσιάζουν από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα και ώρα θα γίνει στάση εργασίας και από την ΠΟΕΔ, με τους δάσκαλους να διαμαρτύρονται επίσης για το νομοσχέδιο της αξιολόγησης.