Στάση εργασίας ΟΕΛΜΕΚ: Καθυστέρηση στην έναρξη μαθημάτων και μειωμένη προσέλευση στα Λύκεια

Το κουδούνι χτύπησε η ώρα 09:00 την Πέμπτη για την Μέση Εκπαίδευση, λόγω της σημερινής στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί μέλη της ΟΕΛΜΕΚ, διαμαρτυρόμενοι για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Σχέδιο Αξιολόγησης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Δρ Γιώργος Κουτσίδης, είπε ότι μετά το πέρας της σημερινής στάσης εργασίας υπήρξε ένα αυξημένο ποσοστό προσέλευσης μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο, αλλά μειωμένο ποσοστό προσέλευσης μαθητών/τριών των Λυκείων είτε γιατί έμειναν σπίτι για να διαβάσουν είτε γιατί δεν είχαν μέσο μεταφοράς στις σχολικές τους μονάδες.

«Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν προχώρησε στη στάση εργασίας, σίγουρα ήταν πολύ μεγαλύτερο από την προηγούμενη φορά , το οποίο είναι κάτι που είδαμε και αξιολογήσαμε», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κουτσίδης είπε ότι είχε ένα κοινωνικό κόστος η σημερινή μέρα, «διότι αντιλαμβάνεστε οι γονείς δεν μπορούσαν σήμερα να μείνουν σπίτι για να μεταφέρουν τα παιδιά τους η ώρα 09:00 στο σχολείο για την Μέση Εκπαίδευση».

Ερωτηθείς αν αυτές οι διδακτικές ώρες που χάθηκαν θα αναπληρωθούν, ο κ. Κουτσίδης είπε ότι στο βαθμό που μπορούν να τις αναπληρώσουν στα εξεταζόμενα μαθήματα σίγουρα θα αναπληρωθούν.

Σε παρατήρηση αν αυτό θα ληφθεί υπόψιν σε ότι αφορά την ύλη, ο κ. Κουτσίδης απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως θα ληφθεί υπόψιν ο χρόνος που έχουν για να διδαχθεί η ύλη βεβαίως.

«Πάντα γίνεται αυτό. Όταν υπάρξει οποιαδήποτε απώλεια σε διδακτικό χρόνο πάντα δίνουμε χρόνο για να καλύψουμε την εξεταστέα ύλη», κατέληξε.

ΚΥΠΕ