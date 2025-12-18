Νέα δρομολόγια της Kapnos Airport Shuttle για τη γιορτινή περίοδο

Με 110 περισσότερες αναχωρήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας κατά τη διάρκεια της γιορτινής περιόδου, επεκτείνει το πρόγραμμα της Kapnos Airport Shuttle, η εταιρεία μεταφοράς επιβατών προς και από τα αεροδρόμια της Κύπρου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εταιρείας, τα νέα δρομολόγια θα ισχύουν σε ώρες αιχμής και σε ημέρες με αυξημένη επιβατική κίνηση, προσφέροντας ευελιξία και άνεση σε όσους ταξιδεύουν για τις γιορτές.

Κατά τη γιορτινή περίοδο, η μοναδική μέρα κατά την οποία δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο Πάφου, είναι ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου 2025, λόγω της αναμενόμενης ελάχιστης διακίνησης επιβατών. Επίσης, την ίδια ημερομηνία, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια Λευκωσίας προς και από το αεροδρόμιο Λάρνακας μεταξύ των ωρών 11:00 – 13:30 και 22:00 – 00:00.

Τη παραμονή του νέου έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το τελευταίο δρομολόγιο από Λευκωσία προς αεροδρόμιο Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 και από αεροδρόμιο Λάρνακας προς Λευκωσία στις 22.45. Τα δρομολόγια από και προς το συγκεκριμένο αεροδρόμιο θα επαναρχίσουν λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 05.00 το πρωί της πρωτοχρονιάς από Λευκωσία και στις 05.45 από αεροδρόμιο Λάρνακας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις και το αναρτημένο αναλυτικό πρόγραμμα αναχωρήσεων, το κοινό καλείται να επισκεφθεί την ανανεωμένη ιστοσελίδα της εταιρείας www.kapnosairportshuttle.com.