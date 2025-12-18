ΤΟΜ: Καταβλήθηκαν εφάπαξ ποσά σε δικαιούχους λόγω ανάκλησης οχημάτων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει ότι καταβλήθηκε την Πέμπτη εφάπαξ ποσό σε δικαιούχους των μέτρων στήριξης που αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο ακύρωσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων λόγω μη αντικατάστασης αερόσακου, σε οχήματα που περιλήφθηκαν στον κατάλογο ανακλήσεων του Φεβρουαρίου 2025.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε από τo Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και ανακοίνωσης που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, με τίτλο «Μέτρα στήριξης πολιτών που έχουν διευθετήσει ραντεβού για αντικατάσταση αερόσακου».

Καταβλήθηκε εφάπαξ ποσό ύψους €100 ανά εβδομάδα ακινητοποίησης οχήματος σε περιπτώσεις όπου πληρούνταν προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι ανήκουν στις καθορισμένες κατηγορίες και δεν διαθέτουν άλλο όχημα εγγεγραμμένο στο όνομά τους.

Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν ήταν από τις 31.10.2025 ή νωρίτερα, το όχημα είχε ακινητοποιηθεί και είχε ήδη διευθετηθεί ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης μέχρι τον Ιανουάριο 2026.

Οι κατηγορίες δικαιούχων στήριξης ήταν λήπτες επιδόματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), χαμηλοσυνταξιούχοι, μονογονείς, πολύτεκνοι με τέσσερα και περισσότερα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιοκτήτες αναπηρικού οχήματος.

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τους ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων, το ποσό θα καταβληθεί εντός των επόμενων ημερών στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Η παρούσα καταβολή αφορά την περίοδο μέχρι και τις 30.11.2025, ενώ θα ακολουθήσουν και επόμενες καταβολές για τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τομέας Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών έχει ήδη παραχωρήσει δωρεάν εισιτήρια για χρήση στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε δικαιούχους των μέτρων στήριξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ